https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ingiltere-basbakani-starmer-gorevinden-istifa-etti-1106686469.html

İngiltere Başbakanı Starmer, gözyaşları içinde istifasını açıkladı

İngiltere Başbakanı Starmer, gözyaşları içinde istifasını açıkladı

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer'ın istifa konuşmasını yaparken, gözyaşlarını tutamadığı ardından eşine sarıldığı... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T11:54+0300

2026-06-22T11:54+0300

2026-06-22T12:36+0300

dünya

i̇ngiltere

keir starmer

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'daki Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın önünde görevinden istifa ettiğini açıkladı.İngiltere başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi dahil tüm kesimlerden eleştiri almış, ABD Başkanı Donald Trump dün 'Starmer'ın istifa edeceğini' belirten bir paylaşım yapmıştı.Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.‘Cevabı duydum ve kabul ettim’Starmer, partisinin sorduğu sorunun, bir sonraki genel seçimlere partiyi en iyi şekilde yönetecek kişi olup olmadığı olduğunu söyledi.Partisinin bu soruya verdiği cevabı "duyduğunu" ve "bu cevabı iyi niyetle kabul ettiğini" söylüyor.Aldığı her kararın "sevdiğim ülkeyi ilk sıraya koymak"la ilgili olduğunu söyle ve "İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.Her kesimden eleştiri geldiKeir Starmer, 2024'te İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra yeniden iktidara taşıyan isimdi. Ancak 22 Haziran 2026'da artan parti içi baskılar istifaya zorladı.Kendisi gibi hukukçu Victoria Starmer ile evli olan çiftin iki çocuğu bulunuyor.Starmer'a yönelik eleştiriler her kesimden geld. Muhafazakar kesimler onu göç politikalarında başarısız olmakla ve vergileri artırmakla suçlarken. İngiliz basınına göre 'sol kesimler Gazze politikası, sosyal yardım reformları ve servet vergisine karşı tutumu nedeniyle eleştirdi.'2025 sonlarından itibaren kamuoyu desteği hızla eridi. Anketlerde Britanya'nın en popüler olmayan başbakanlarından biri haline geldi. Seçmenler onu kararsızlık, sık politika değişikliği ('U-turn'), net bir vizyon ortaya koyamama ve hükümetin yönünü belirleyememekle suçladı.En büyük krizlerden biri, geçmişte Jeffrey Epstein'la ilişkileri nedeniyle tartışmalı görülen Peter Mandelson'ın ABD büyükelçisi olarak atanması oldu. Bu karar hem kamuoyunda hem de İşçi Partisi içinde yoğun tepki çekti ve Starmer'ın muhakeme yeteneği sorgulandı.Ayrıca İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde ağır kayıplar yaşaması, Reform UK'nin yükselişi ve parti içindeki istifa çağrıları liderliğini ciddi biçimde zayıflattı. 2026 boyunca çok sayıda milletvekili açıkça görevi bırakmasını istedi.Duygusal anlar yaşadıİstifa konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Starmer, "ülkenin en büyük işinden" ayrıldıktan sonra "en önemli işine" daha fazla zaman ayıracağını söyledi ve bunu şöyle açıkladı: Starmer, 10 Numara'ya geri dönmeden önce eşine sarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/starmer-elon-muski-ingilterede-boluculuk-yapmakla-sucladi-1106249993.html

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i̇ngiltere, keir starmer