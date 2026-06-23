https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bati-basini-macaristan-ukrayna-ve-moldovanin-ab-uyelik-muzakerelerinde-frene-basti-1106730785.html

Batı basını: Macaristan, Ukrayna ve Moldova’nın AB üyelik müzakerelerinde frene bastı

Batı basını: Macaristan, Ukrayna ve Moldova’nın AB üyelik müzakerelerinde frene bastı

Sputnik Türkiye

Macaristan, Ukrayna ve Moldova'nın AB üyelik sürecinde yeni müzakere başlıklarının açılmasını öngören 27 üyeli ortak mektubu bloke etti. Politico'nun haberine... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T22:24+0300

2026-06-23T22:24+0300

2026-06-23T22:24+0300

dünya

macaristan

peter magyar

avrupa birliği

ab

ukrayna

moldova

ab üyeliği

avrupa komisyonu

vladimir zelenskiy

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ABD merkezli Politico gazetesi, Macaristan'ın Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinde yeni bir engele imza attığını yazdı. Habere göre Budapeşte yönetimi; AB üyesi 27 ülkenin tamamı tarafından imzalanarak Avrupa Komisyonu'na sunulması planlanan ve "yeni müzakere aşamalarının açılmasını" destekleyen resmi mektubu veto etti.Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Macaristan'ın bu adımı atan tek üye ülke olduğu ancak mektup taslağının gelecek hafta yeniden onaya sunulacağı ifade edildi. Politico, söz konusu hamlenin, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın Ukrayna'nın AB üyeliğine yönelik mesafeli ve şüpheci tutumuyla tutarlılık gösterdiğine dikkat çekti.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, haziran ayı başında tüm üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile "özlü müzakerelere" başlanması konusunda uzlaştığını duyurmuştu. "Hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlar" gibi AB'nin temel ilke ve değerlerini kapsayan ilk müzakere paketi için 15 Haziran’da ilk hükümetlerarası konferans düzenlenerek süreç fiilen başlatılmıştı.Vladimir Zelenskiy, üyelik müzakerelerine başlanması kararını "Avrupa adına atılmış bir adım" sözleriyle memnuniyetle karşılamış ve AB liderlerine teşekkür etmişti.AB, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü Haziran 2022'de vermişti. AB koridorlarında bu kararın, Kiev ve Kişinev’e "Moskova’ya karşı siyasi destek" mesajı taşıdığı açıkça dile getirilmişti. Haziran 2024’te Lüksemburg’da yapılan hükümetlerarası konferanslarla da bürokratik sürecin resmi çerçevesi çizilmişti.Ancak başlayan bu süreç, tam üyeliği garanti etmediği gibi Brüksel’e hukuki bir yükümlülük de getirmiyor; yalnızca uzun ve belirsiz bir yolun başlangıcını simgeliyor. Nitekim mevcut durumda Türkiye 1999’dan, Kuzey Makedonya 2005’ten, Karadağ 2010’dan ve Sırbistan 2012’den bu yana aday olarak bekleme odasında yer alıyor. Avrupa Birliği'ne son kabul edilen ülke ise 2013 yılında Hırvatistan olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/macaristandan-ukraynanin-ab-uyeligine-itiraz-cifte-standarda-izin-vermeyecegiz-1106384918.html

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