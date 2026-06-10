https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/macaristandan-ukraynanin-ab-uyeligine-itiraz-cifte-standarda-izin-vermeyecegiz-1106384918.html
Macaristan’dan Ukrayna’nın AB üyeliğine itiraz: Çifte standarda izin vermeyeceğiz
Macaristan’dan Ukrayna’nın AB üyeliğine itiraz: Çifte standarda izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış üyeliğine karşı olduğunu açıkladı. Devam eden savaş ve eksik... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T00:30+0300
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ATV televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna'nın olası AB üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Budapeşte’nin genişleme sürecinde ilkesel olarak eşit muamele talep ettiğini belirten Magyar, “Herhangi bir çifte standardı kabul etmiyoruz. Ukrayna’nın hızlandırılmış bir şekilde Birliğe katılmasına gerek görmüyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın AB üyeliğinin önündeki en büyük engelin Rusya ile devam eden çatışma olduğuna işaret eden Magyar, Kiev yönetiminin üyelik kriterlerini karşılamak adına daha çok yol katetmesi gerektiğinin altını çizdi. Başbakan, “Brüksel’in üyelik konusunda nihai bir karar verebilmesi için Ukrayna’nın önünde hala aşması gereken uzun bir süreç var” değerlendirmesinde bulundu.2027 hedefi ‘gerçekçi’ bulunmuyorVladimir Zelenskiy, ülkesinin 2027 yılına kadar AB’ye tam üye olarak kabul edilmesini ısrarla talep ediyor. Ancak Ukrayna mevzuatının Avrupa standartlarıyla henüz uyumlu olmadığını belirten Avrupalı liderler, kapsamlı ve derin reformların üyelik süreci için vazgeçilmez ön şart olduğunu vurguluyor.Financial Times gazetesinin yakın tarihli bir haberine göre, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Marta Kos da Kiev’in 2027 yılındaki üyelik beklentisini “gerçekçi değil” şeklinde nitelendirmiş ve mevcut koşullarda bu takvimin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.
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peter magyar, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, ab üyeliği, kiev, reform, vladimir zelenskiy, atv, financial times
peter magyar, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, ab üyeliği, kiev, reform, vladimir zelenskiy, atv, financial times
Macaristan’dan Ukrayna’nın AB üyeliğine itiraz: Çifte standarda izin vermeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış üyeliğine karşı olduğunu açıkladı. Devam eden savaş ve eksik reformlara dikkat çeken Magyar, Kiev'in üyelikten henüz çok uzak olduğunu vurguladı.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ATV televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna'nın olası AB üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Budapeşte’nin genişleme sürecinde ilkesel olarak eşit muamele talep ettiğini belirten Magyar, “Herhangi bir çifte standardı kabul etmiyoruz. Ukrayna’nın hızlandırılmış bir şekilde Birliğe katılmasına gerek görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın AB üyeliğinin önündeki en büyük engelin Rusya ile devam eden çatışma olduğuna işaret eden Magyar, Kiev yönetiminin üyelik kriterlerini karşılamak adına daha çok yol katetmesi gerektiğinin altını çizdi. Başbakan, “Brüksel’in üyelik konusunda nihai bir karar verebilmesi için Ukrayna’nın önünde hala aşması gereken uzun bir süreç var” değerlendirmesinde bulundu.
2027 hedefi ‘gerçekçi’ bulunmuyor
Vladimir Zelenskiy, ülkesinin 2027 yılına kadar AB’ye tam üye olarak kabul edilmesini ısrarla talep ediyor. Ancak Ukrayna mevzuatının Avrupa standartlarıyla henüz uyumlu olmadığını belirten Avrupalı liderler, kapsamlı ve derin reformların üyelik süreci için vazgeçilmez ön şart olduğunu vurguluyor.
Financial Times gazetesinin yakın tarihli bir haberine göre, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Marta Kos da Kiev’in 2027 yılındaki üyelik beklentisini “gerçekçi değil” şeklinde nitelendirmiş ve mevcut koşullarda bu takvimin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.