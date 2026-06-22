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X'te erişim sorunu yaşanıyor: Kullanıcı şikayetleri arttı
X'te erişim sorunu yaşanıyor: Kullanıcı şikayetleri arttı
Sputnik Türkiye
X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim sorunu yaşanırken, çok sayıda kullanıcı akışın yenilenmediğini ve gönderilere erişemediğini bildirdi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T17:16+0300
2026-06-22T17:16+0300
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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 22 Haziran tarihinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yapamadığını, akışın yenilenmediğini ve gönderilerin yüklenmediğini bildirdi. Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, saat 16.56 itibarıyla yapılan hata bildirimlerinde ani bir artış yaşandı. Platforma ilişkin arıza raporlarının sayısı kısa sürede bin 576'ya ulaştı.Kullanıcılar, mobil uygulama ve web sürümünde zaman akışının yüklenmemesi, gönderi paylaşamama ve bağlantı hataları gibi sorunlarla karşılaştıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. X yönetiminden erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/xte-twitter-erisim-sorunu-x-coktu-mu---1103544549.html
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twitter , x, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya sansürü

X'te erişim sorunu yaşanıyor: Kullanıcı şikayetleri arttı

17:16 22.06.2026
© Fotoğraf : Twitter Twitter yeni logo - X
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Fotoğraf : Twitter
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X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim sorunu yaşanırken, çok sayıda kullanıcı akışın yenilenmediğini ve gönderilere erişemediğini bildirdi.
Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 22 Haziran tarihinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi.
Çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yapamadığını, akışın yenilenmediğini ve gönderilerin yüklenmediğini bildirdi. Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, saat 16.56 itibarıyla yapılan hata bildirimlerinde ani bir artış yaşandı. Platforma ilişkin arıza raporlarının sayısı kısa sürede bin 576'ya ulaştı.
Kullanıcılar, mobil uygulama ve web sürümünde zaman akışının yüklenmemesi, gönderi paylaşamama ve bağlantı hataları gibi sorunlarla karşılaştıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. X yönetiminden erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
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X'te (Twitter) erişim sorunu: X çöktü mü?
16 Şubat, 16:48
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