https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/xte-erisim-sorunu-yasaniyor-kullanici-sikayetleri-artti-1106699009.html

X'te erişim sorunu yaşanıyor: Kullanıcı şikayetleri arttı

X'te erişim sorunu yaşanıyor: Kullanıcı şikayetleri arttı

Sputnik Türkiye

X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim sorunu yaşanırken, çok sayıda kullanıcı akışın yenilenmediğini ve gönderilere erişemediğini bildirdi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T17:16+0300

2026-06-22T17:16+0300

2026-06-22T17:16+0300

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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 22 Haziran tarihinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yapamadığını, akışın yenilenmediğini ve gönderilerin yüklenmediğini bildirdi. Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, saat 16.56 itibarıyla yapılan hata bildirimlerinde ani bir artış yaşandı. Platforma ilişkin arıza raporlarının sayısı kısa sürede bin 576'ya ulaştı.Kullanıcılar, mobil uygulama ve web sürümünde zaman akışının yüklenmemesi, gönderi paylaşamama ve bağlantı hataları gibi sorunlarla karşılaştıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. X yönetiminden erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/xte-twitter-erisim-sorunu-x-coktu-mu---1103544549.html

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Sputnik Türkiye

twitter , x, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya sansürü