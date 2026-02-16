Türkiye
X'te (Twitter) erişim sorunu: X çöktü mü?
X'te (Twitter) erişim sorunu: X çöktü mü?
Sosyal medya platformu X'te yaşanan kesinti nedeniyle dünya genelinde onbinlerce kullanıcı ağa erişemediklerini bildirdi.
Kullanıcı geri bildirimlerini izleyen Downdetector verilerine göre, sorun bildirimleri art arda geldi. İnternet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, site TSİ 16.00’nın hemen ardından hizmet dışı kaldı.Etkilenen 3 bin 319 kullanıcının yarısından fazlası, X uygulamasının yüklenmediğini belirtti.ABD’de yaklaşık 23 bin kişi benzer sorunlarla karşılaştığını bildirirken, Japonya’da ise 45 bini aşkın kesinti kaydı oluşturuldu.İlk olarak 16 Şubat saat 08:20’de (TSİ) önce mesajlaşma platformu Discord için erişim problemleri rapor edildi. Ardından saat 10:25’te (TSİ) Brawl Stars, 11:31’de (TSİ) ise Overwatch 2 kullanıcıları bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.Sonrasında ise 16.40 civarında X'te erişim problemi bildirildi. Kesintiler sırasında kullanıcılar platformlara erişmekte zorlandıklarını, mesaj gönderemediklerini ve bağlantıların sorunlu hale geldiğini aktardı.
16:48 16.02.2026 (güncellendi: 17:13 16.02.2026)
Sosyal medya platformu X’te yaşanan kesinti nedeniyle dünya genelinde onbinlerce kullanıcı ağa erişemediklerini bildirdi.
Kullanıcı geri bildirimlerini izleyen Downdetector verilerine göre, sorun bildirimleri art arda geldi.
İnternet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, site TSİ 16.00’nın hemen ardından hizmet dışı kaldı.
Etkilenen 3 bin 319 kullanıcının yarısından fazlası, X uygulamasının yüklenmediğini belirtti.
ABD’de yaklaşık 23 bin kişi benzer sorunlarla karşılaştığını bildirirken, Japonya’da ise 45 bini aşkın kesinti kaydı oluşturuldu.
X (Twittir) için rapor edilen kesintiler (Down Detector)
X (Twittir) için rapor edilen kesintiler (Down Detector) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
X (Twittir) için rapor edilen kesintiler (Down Detector)
İlk olarak 16 Şubat saat 08:20’de (TSİ) önce mesajlaşma platformu Discord için erişim problemleri rapor edildi.
Ardından saat 10:25’te (TSİ) Brawl Stars, 11:31’de (TSİ) ise Overwatch 2 kullanıcıları bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.
Sonrasında ise 16.40 civarında X'te erişim problemi bildirildi.
Kesintiler sırasında kullanıcılar platformlara erişmekte zorlandıklarını, mesaj gönderemediklerini ve bağlantıların sorunlu hale geldiğini aktardı.
X - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
X çöktü mü? Eski adıyla Twitter'da küresel çapta kesinti
16 Ocak, 18:26
