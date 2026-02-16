https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/xte-twitter-erisim-sorunu-x-coktu-mu---1103544549.html

X'te (Twitter) erişim sorunu: X çöktü mü?

Sosyal medya platformu X’te yaşanan kesinti nedeniyle dünya genelinde onbinlerce kullanıcı ağa erişemediklerini bildirdi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T16:48+0300

2026-02-16T16:48+0300

2026-02-16T17:13+0300

Kullanıcı geri bildirimlerini izleyen Downdetector verilerine göre, sorun bildirimleri art arda geldi. İnternet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, site TSİ 16.00’nın hemen ardından hizmet dışı kaldı.Etkilenen 3 bin 319 kullanıcının yarısından fazlası, X uygulamasının yüklenmediğini belirtti.ABD’de yaklaşık 23 bin kişi benzer sorunlarla karşılaştığını bildirirken, Japonya’da ise 45 bini aşkın kesinti kaydı oluşturuldu.İlk olarak 16 Şubat saat 08:20’de (TSİ) önce mesajlaşma platformu Discord için erişim problemleri rapor edildi. Ardından saat 10:25’te (TSİ) Brawl Stars, 11:31’de (TSİ) ise Overwatch 2 kullanıcıları bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.Sonrasında ise 16.40 civarında X'te erişim problemi bildirildi. Kesintiler sırasında kullanıcılar platformlara erişmekte zorlandıklarını, mesaj gönderemediklerini ve bağlantıların sorunlu hale geldiğini aktardı.

2026

