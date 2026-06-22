https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/torba-yasa-genisliyor-ogrenci-affi-peketin-icinde-yer-alacak-1106692599.html

Torba yasa genişliyor: Öğrenci affı paketin içinde yer alacak

Torba yasa genişliyor: Öğrenci affı paketin içinde yer alacak

Sputnik Türkiye

En düşük emekli aylığını da kapsayan ekonomiye ilişkin düzenlemenin kapması genişletilecek. Edinilen bilgiye göre, öğrenci affı da paket içerisine girecek... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T13:38+0300

2026-06-22T13:38+0300

2026-06-22T14:04+0300

türki̇ye

öğrenci

öğrenci affı

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

ak parti

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AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa hazırlıklarına yoğunlaştı. Pakette ekonomi başlığının yanı sıra öğrenci affı düzenlemesinin de bulunması planlanıyor. Böylelikle Meclis tatile girmeden önce paketin yasalaşması hedefleniyor.Emekli maaşı düzenlemesiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşı zammı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Temmuz ayında netleşecek zam oranları öncesinde özellikle en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın beklentisi arttı.Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin aldığı en düşük emekli maaşında artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Mevcut durumda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının, yüzde 18 civarında bir artışla 23 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.Gençlerin istihdamıGenç işsiz sayısının azaltılmasına yönelik çalışmanın da pakette yer alması bekleniyor. Bu düzenlemeye göre ilk defa işe girecek olan gençlerin sigortasının devlet tarafından karşılanması hedefleniyor. Bu şekilde gençleri işe alan işletmelerine yönelik de bazı destekleri verilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.Öğrenci affıÖğrenci affını içeren YÖK kanunu Meclis'in çalışma takvimi nedeniyle önümüzdeki yasama dönemine bırakılacak. Fakat öğrenci affının yeni eğitim öğretim dönemine yetişmesi için affa ilişkin maddeler torbanın içerisine konulacak. Paketin kısa bir süre içinde Meclis Başkanlığı'na verilmesi ve TBMM’nin tatile girmeden bu paketi görüşmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/12nci-yargi-paketi-neleri-kapsiyor-ak-partili-akbasoglu-detaylari-acikladi-1106686107.html

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öğrenci, öğrenci affı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), ak parti