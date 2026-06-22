https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ozgur-ozel-yarin-chp-grup-toplantisinda-konusacak-1106694349.html

Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak

Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak

Sputnik Türkiye

CHP'nin yarın gerçekleştirilecek haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T14:25+0300

2026-06-22T14:25+0300

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türki̇ye

chp

tbmm

merkez yürütme kurulu (myk)

özgür özel

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TBMM'de yarın gerçekleştirilecek CHP haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi. Karar milletvekillerine tebliğ edildi. Milletvekillerine karar tebliğ edildiHabertürk'ün haberine göre, Özgür Özel, TBMM’de, genel başkan olduğu dönemdeki MYK’sını topladı. Toplantıda yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar ele alındı. MYK toplantısında yarın saat 13.30'da Özel'in, partisinin grup toplantısında konuşacağı kararı alındı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.

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chp, tbmm, merkez yürütme kurulu (myk) , özgür özel