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Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak
Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak
Sputnik Türkiye
CHP'nin yarın gerçekleştirilecek haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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TBMM'de yarın gerçekleştirilecek CHP haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi. Karar milletvekillerine tebliğ edildi. Milletvekillerine karar tebliğ edildiHabertürk'ün haberine göre, Özgür Özel, TBMM’de, genel başkan olduğu dönemdeki MYK’sını topladı. Toplantıda yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar ele alındı. MYK toplantısında yarın saat 13.30'da Özel'in, partisinin grup toplantısında konuşacağı kararı alındı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.
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chp, tbmm, merkez yürütme kurulu (myk) , özgür özel
chp, tbmm, merkez yürütme kurulu (myk) , özgür özel

Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak

14:25 22.06.2026
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA
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CHP'nin yarın gerçekleştirilecek haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi
TBMM'de yarın gerçekleştirilecek CHP haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi. Karar milletvekillerine tebliğ edildi.

Milletvekillerine karar tebliğ edildi

Habertürk'ün haberine göre, Özgür Özel, TBMM’de, genel başkan olduğu dönemdeki MYK’sını topladı. Toplantıda yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar ele alındı. MYK toplantısında yarın saat 13.30'da Özel'in, partisinin grup toplantısında konuşacağı kararı alındı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.
Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:31

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