https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ozgur-ozel-yarin-chp-grup-toplantisinda-konusacak-1106694349.html
Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak
Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak
Sputnik Türkiye
CHP'nin yarın gerçekleştirilecek haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T14:25+0300
2026-06-22T14:25+0300
2026-06-22T14:25+0300
türki̇ye
chp
tbmm
merkez yürütme kurulu (myk)
özgür özel
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TBMM'de yarın gerçekleştirilecek CHP haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi. Karar milletvekillerine tebliğ edildi. Milletvekillerine karar tebliğ edildiHabertürk'ün haberine göre, Özgür Özel, TBMM’de, genel başkan olduğu dönemdeki MYK’sını topladı. Toplantıda yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar ele alındı. MYK toplantısında yarın saat 13.30'da Özel'in, partisinin grup toplantısında konuşacağı kararı alındı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/haymana-belediye-baskani-levent-koc-chpden-istifa-etti-1106691874.html
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chp, tbmm, merkez yürütme kurulu (myk) , özgür özel
chp, tbmm, merkez yürütme kurulu (myk) , özgür özel
Özgür Özel, yarın CHP grup toplantısında konuşacak
CHP'nin yarın gerçekleştirilecek haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi
TBMM'de yarın gerçekleştirilecek CHP haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağı belirtildi. Karar milletvekillerine tebliğ edildi.
Milletvekillerine karar tebliğ edildi
Habertürk'ün haberine göre, Özgür Özel, TBMM’de, genel başkan olduğu dönemdeki MYK’sını topladı. Toplantıda yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar ele alındı. MYK toplantısında yarın saat 13.30'da Özel'in, partisinin grup toplantısında konuşacağı kararı alındı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.
Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.