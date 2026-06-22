https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/haymana-belediye-baskani-levent-koc-chpden-istifa-etti-1106691874.html
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T13:31+0300
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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106652187.html
türki̇ye
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chp, haymana, belediye başkanı
chp, haymana, belediye başkanı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:31 22.06.2026 (güncellendi: 14:06 22.06.2026)
Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.
Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.