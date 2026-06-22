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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.
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chp, haymana, belediye başkanı
chp, haymana, belediye başkanı

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

13:31 22.06.2026 (güncellendi: 14:06 22.06.2026)
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç sosyal medya
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.
Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
POLİTİKA
Tanju Özcan, CHP'den istifa etti
19 Haziran , 18:52
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