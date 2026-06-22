https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/haymana-belediye-baskani-levent-koc-chpden-istifa-etti-1106691874.html

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

chp

haymana

belediye başkanı

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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106652187.html

türki̇ye

haymana

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chp, haymana, belediye başkanı