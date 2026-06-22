https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/macaristanda-siyasi-deprem-basbakan-magyar-cumhurbaskanini-gorevden-almak-icin-anayasayi-1106699659.html
Macaristan'da siyasi deprem: Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanını görevden almak i̇çin anayasayı değiştirmek istiyor
Macaristan'da siyasi deprem: Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanını görevden almak i̇çin anayasayı değiştirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Magyar, cumhurbaşkanının görevden alınması amacıyla anayasa değişikliği süreci başlatacaklarını açıkladı. Sonbaharda kapsamlı bir anayasa... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, pazartesi günü parlamentoda yaptığı tarihi konuşmada ülkeyi sarsacak yeni bir siyasi sürecin fitilini ateşledi. Magyar, hükümetin mevcut cumhurbaşkanının görevden alınması yönünde yasal bir zemin hazırladığını ve bu doğrultuda ivedilikle bir anayasa değişikliği süreci başlatacağını ilan etti. Bu radikal adımın Macaristan’daki siyasi ve hukuki yapının baştan aşağı yeniden düzenlenmesini hedeflediğini belirten Başbakan, devletin zirvesindeki dengeleri değiştirecek bir reformun sinyalini verdi.Sonbaharda kapsamlı anayasa reformu geliyorHükümetin planlarının sadece cumhurbaşkanlığı makamıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Başbakan Magyar, önümüzdeki sonbahar aylarında çok daha geniş çaplı bir anayasa reformu sürecinin başlatılacağını duyurdu. Macaristan siyasi sistemi, hukuk düzeni ve kamu yönetimi üzerinde köklü değişiklikler yaratması beklenen bu sonbahar reformu, ülkenin yönetim mimarisini yeniden şekillendirecek. Başbakan Magyar, bu adımlarla devlet mekanizmasının daha şeffaf ve işlevsel hale gelmesini amaçladıklarını vurguladı.Yolsuzlukla mücadele i̇çin dev kurum: Ulusal varlıkları koruma ve geri kazanma ofisiMacaristan Hükümeti, anayasal değişikliklerin yanı sıra ekonomik ve hukuki alanda da temizlik harekatına hazırlanıyor. Yolsuzluk iddialarının üzerine kararlılıkla gidileceğini belirten Magyar, kamu kaynaklarının yağmalanmasını önlemek adına Ulusal Varlıkları Koruma ve Geri Kazanma Ofisi adıyla yepyeni bir kurum oluşturulacağını açıkladı. Bu stratejik ofis, doğrudan kamu varlıklarının korunması, usulsüz yollarla el değiştirdiği tespit edilen varlıkların devlete geri kazandırılması ve geçmiş dönemdeki yolsuzlukla mücadele operasyonlarının hukuki ayağını yürütmekle görevlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abdde-kucuk-ucak-faciasi-agaclik-alana-dusen-ucakta-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106698668.html
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macaristan, yılsonu2026, seçim
macaristan, yılsonu2026, seçim
Macaristan'da siyasi deprem: Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanını görevden almak i̇çin anayasayı değiştirmek istiyor
Macaristan Başbakanı Magyar, cumhurbaşkanının görevden alınması amacıyla anayasa değişikliği süreci başlatacaklarını açıkladı. Sonbaharda kapsamlı bir anayasa reformuna gidileceğini belirten Magyar, yolsuzlukla mücadele ve kamu varlıklarını koruma amacıyla Ulusal Varlıkları Koruma ve Geri Kazanma Ofisi adında yeni bir kurum kurulacağını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, pazartesi günü parlamentoda yaptığı tarihi konuşmada ülkeyi sarsacak yeni bir siyasi sürecin fitilini ateşledi. Magyar, hükümetin mevcut cumhurbaşkanının görevden alınması yönünde yasal bir zemin hazırladığını ve bu doğrultuda ivedilikle bir anayasa değişikliği süreci başlatacağını ilan etti. Bu radikal adımın Macaristan’daki siyasi ve hukuki yapının baştan aşağı yeniden düzenlenmesini hedeflediğini belirten Başbakan, devletin zirvesindeki dengeleri değiştirecek bir reformun sinyalini verdi.
Sonbaharda kapsamlı anayasa reformu geliyor
Hükümetin planlarının sadece cumhurbaşkanlığı makamıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Başbakan Magyar, önümüzdeki sonbahar aylarında çok daha geniş çaplı bir anayasa reformu sürecinin başlatılacağını duyurdu. Macaristan siyasi sistemi, hukuk düzeni ve kamu yönetimi üzerinde köklü değişiklikler yaratması beklenen bu sonbahar reformu, ülkenin yönetim mimarisini yeniden şekillendirecek. Başbakan Magyar, bu adımlarla devlet mekanizmasının daha şeffaf ve işlevsel hale gelmesini amaçladıklarını vurguladı.
Yolsuzlukla mücadele i̇çin dev kurum: Ulusal varlıkları koruma ve geri kazanma ofisi
Macaristan Hükümeti, anayasal değişikliklerin yanı sıra ekonomik ve hukuki alanda da temizlik harekatına hazırlanıyor. Yolsuzluk iddialarının üzerine kararlılıkla gidileceğini belirten Magyar, kamu kaynaklarının yağmalanmasını önlemek adına Ulusal Varlıkları Koruma ve Geri Kazanma Ofisi adıyla yepyeni bir kurum oluşturulacağını açıkladı. Bu stratejik ofis, doğrudan kamu varlıklarının korunması, usulsüz yollarla el değiştirdiği tespit edilen varlıkların devlete geri kazandırılması ve geçmiş dönemdeki yolsuzlukla mücadele operasyonlarının hukuki ayağını yürütmekle görevlendirilecek.