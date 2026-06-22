https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abdde-kucuk-ucak-faciasi-agaclik-alana-dusen-ucakta-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106698668.html
ABD'de küçük uçak faciası: Ağaçlık alana düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'de küçük uçak faciası: Ağaçlık alana düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Maryland eyaletinde düşen tek motorlu küçük uçakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Maryland eyaletinde ağaçlık alana düşen küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.ABC News kanalının haberine göre, yetkililer, New Jersey eyaletinden Maryland'e gitmek üzere havalanan "Piper Cherokee" tipi tek motorlu özel uçağın yerleşim yeri yakınlarındaki bir ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.Yetkililer, yerel bir uçuş okuluna ait olduğu ve kaza sırasında eğitim uçuşu yapıyor olabileceği değerlendirilen küçük uçaktaki pilot ile 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.Yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirten yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/avustralyada-tarihinin-rekoru-27-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1106693411.html
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abd, maryland, new jersey, uçak, uçak kazası
abd, maryland, new jersey, uçak, uçak kazası
ABD'de küçük uçak faciası: Ağaçlık alana düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Maryland eyaletinde düşen tek motorlu küçük uçakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde ağaçlık alana düşen küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
ABC News kanalının haberine göre, yetkililer, New Jersey eyaletinden Maryland'e gitmek üzere havalanan "Piper Cherokee" tipi tek motorlu özel uçağın yerleşim yeri yakınlarındaki bir ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.
Yetkililer, yerel bir uçuş okuluna ait olduğu ve kaza sırasında eğitim uçuşu yapıyor olabileceği değerlendirilen küçük uçaktaki pilot ile 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirten yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.