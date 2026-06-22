https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abdde-kucuk-ucak-faciasi-agaclik-alana-dusen-ucakta-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106698668.html

ABD'de küçük uçak faciası: Ağaçlık alana düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de küçük uçak faciası: Ağaçlık alana düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Maryland eyaletinde düşen tek motorlu küçük uçakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T17:17+0300

2026-06-22T17:17+0300

2026-06-22T17:17+0300

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ABD'nin Maryland eyaletinde ağaçlık alana düşen küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.ABC News kanalının haberine göre, yetkililer, New Jersey eyaletinden Maryland'e gitmek üzere havalanan "Piper Cherokee" tipi tek motorlu özel uçağın yerleşim yeri yakınlarındaki bir ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.Yetkililer, yerel bir uçuş okuluna ait olduğu ve kaza sırasında eğitim uçuşu yapıyor olabileceği değerlendirilen küçük uçaktaki pilot ile 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.Yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirten yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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