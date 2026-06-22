https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/icisleri-bakani-ciftci-hedefimiz-sahipsiz-hayvanlari-sokagin-insafina-terk-etmeden-guvenli-bir-1106705561.html
İçişleri Bakanı Çiftçi: Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden güvenli bir yaşamla buluşturmak
İçişleri Bakanı Çiftçi: Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden güvenli bir yaşamla buluşturmak
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Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen Güvenlik Toplantısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Çiftçi hedefin sahipsiz... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T22:50+0300
2026-06-22T22:50+0300
2026-06-22T22:50+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
hayvan yasası
sokak hayvanları
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Güvenlik Toplantısı yapıldığını bildirdi.Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen toplantıda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.Toplantıda, doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanların bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumu görüşüp, illerdeki uygulamalara ilişkin valilerden bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi şunları kaydetti:
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mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, hayvan yasası, sokak hayvanları
mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, hayvan yasası, sokak hayvanları
İçişleri Bakanı Çiftçi: Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden güvenli bir yaşamla buluşturmak
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen Güvenlik Toplantısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Çiftçi hedefin sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden güvenli bir yaşamla buluşturmak olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Güvenlik Toplantısı yapıldığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen toplantıda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.
Toplantıda, doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanların bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumu görüşüp, illerdeki uygulamalara ilişkin valilerden bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi şunları kaydetti:
Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.