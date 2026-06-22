İçişleri Bakanı Çiftçi: Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden güvenli bir yaşamla buluşturmak

Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.