https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-tedbirleri-13-gunluk-eylem-yasagi-ilan-edildi-1106705083.html

Ankara Valiliği'nden NATO zirvesi tedbirleri: 13 günlük eylem yasağı ilan edildi

Ankara Valiliği'nden NATO zirvesi tedbirleri: 13 günlük eylem yasağı ilan edildi

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu.Valilik, zirve kapsamında 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve zirveye katılacak heyetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarında özel önlemler uygulanacağı belirtildi. Ayrıca söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında, Valilik izni dışında tüm insansız hava aracı (drone) uçuşlarının da yasaklandığı bildirildi.Karar kapsamında açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, mitingler, oturma eylemleri, protestolar, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı dağıtılması ile afiş ve pankart asılması gibi tüm eylem ve etkinlikler 13 gün süreyle yasaklanacak.

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