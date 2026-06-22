Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/bakan-gurlek-duyurdu-81-ile-organize-suc-orgutleri-ile-mucadele-genelgesi-1106700953.html
Bakan Gürlek duyurdu: 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi
Bakan Gürlek duyurdu: 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Gürlek, soruşturmaların uzman savcılar... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T18:08+0300
2026-06-22T18:31+0300
türki̇ye
türkiye
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
akın gürlek
genelge
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzman Cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ve kolluk kuvvetleriyle kesintisiz koordinasyon sağlanacağını belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca tetikçileri değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ile kripto varlıklar ve yasa dışı bahis üzerinden aklanmaya çalışılan suç gelirlerinin de hedef alınacağını vurguladı.Çocuklar ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı sıfır tolerans uygulanacağını ifade eden Bakan Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezaların artırılmasına ilişkin hükümlerin tüm soruşturmalarda titizlikle uygulanacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/adalet-bakani-gurlekten-12-yargi-paketi-aciklamasi-1106543218.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3abb6c2945763a8938d3ea2595fcc1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, akın gürlek, genelge
türkiye, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, akın gürlek, genelge

Bakan Gürlek duyurdu: 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi

18:08 22.06.2026 (güncellendi: 18:31 22.06.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Gürlek, soruşturmaların uzman savcılar tarafından yürütüleceğini ve suç örgütlerinin finans kaynaklarının da hedef alınacağını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzman Cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ve kolluk kuvvetleriyle kesintisiz koordinasyon sağlanacağını belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca tetikçileri değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ile kripto varlıklar ve yasa dışı bahis üzerinden aklanmaya çalışılan suç gelirlerinin de hedef alınacağını vurguladı.
Çocuklar ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı sıfır tolerans uygulanacağını ifade eden Bakan Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezaların artırılmasına ilişkin hükümlerin tüm soruşturmalarda titizlikle uygulanacağını kaydetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması
16 Haziran , 13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала