https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/bakan-gurlek-duyurdu-81-ile-organize-suc-orgutleri-ile-mucadele-genelgesi-1106700953.html
Bakan Gürlek duyurdu: 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi
Bakan Gürlek duyurdu: 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Gürlek, soruşturmaların uzman savcılar... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzman Cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ve kolluk kuvvetleriyle kesintisiz koordinasyon sağlanacağını belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca tetikçileri değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ile kripto varlıklar ve yasa dışı bahis üzerinden aklanmaya çalışılan suç gelirlerinin de hedef alınacağını vurguladı.Çocuklar ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı sıfır tolerans uygulanacağını ifade eden Bakan Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezaların artırılmasına ilişkin hükümlerin tüm soruşturmalarda titizlikle uygulanacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/adalet-bakani-gurlekten-12-yargi-paketi-aciklamasi-1106543218.html
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türkiye, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, akın gürlek, genelge
türkiye, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, akın gürlek, genelge
Bakan Gürlek duyurdu: 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi
18:08 22.06.2026 (güncellendi: 18:31 22.06.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Gürlek, soruşturmaların uzman savcılar tarafından yürütüleceğini ve suç örgütlerinin finans kaynaklarının da hedef alınacağını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzman Cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ve kolluk kuvvetleriyle kesintisiz koordinasyon sağlanacağını belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca tetikçileri değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ile kripto varlıklar ve yasa dışı bahis üzerinden aklanmaya çalışılan suç gelirlerinin de hedef alınacağını vurguladı.
Çocuklar ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı sıfır tolerans uygulanacağını ifade eden Bakan Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezaların artırılmasına ilişkin hükümlerin tüm soruşturmalarda titizlikle uygulanacağını kaydetti.