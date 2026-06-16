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Adalet Bakanı Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık sürecinin devam ettiğini söyledi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T13:24+0300
2026-06-16T13:24+0300
türki̇ye
akın gürlek
terörsüz türkiye
suça sürüklenen çocuk
12. yargı paketi
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Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor" dedi. Bakan Gürlek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" ifadelerini kullandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon raporu bekleniyorİnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisine iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." diye konuştu.12. Yargı Paketi'yle ilgili konuştuGürlek, 12. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." yanıtını verdi.Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ifade etti. Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bakan-gurlek-feto-firarileri-icin-119-ulkeye-toplam-2-bin-950-iade-talebi-iletildi-1106528055.html
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akın gürlek, terörsüz türkiye, suça sürüklenen çocuk, 12. yargı paketi
akın gürlek, terörsüz türkiye, suça sürüklenen çocuk, 12. yargı paketi

Adalet Bakanı Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması

13:24 16.06.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık sürecinin devam ettiğini söyledi.
Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor" dedi. Bakan Gürlek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon raporu bekleniyor

İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisine iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." diye konuştu.

12. Yargı Paketi'yle ilgili konuştu

Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." yanıtını verdi.
Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ifade etti. Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı." değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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