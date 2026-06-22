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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/adalar-belediyesine-operasyon-35-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1106706353.html
Adalar Belediyesi'ne operasyon: 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Adalar Belediyesi'ne operasyon: 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T23:57+0300
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adalar belediyesi
rüşvet
rüşvetçilik
yolsuzluk
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İstanbul'da Adalar Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüz ruhsat iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Savcılık, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek hakimliğe sevk ederken, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html
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adalar belediyesi, rüşvet, rüşvetçilik, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
adalar belediyesi, rüşvet, rüşvetçilik, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

Adalar Belediyesi'ne operasyon: 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi

23:57 22.06.2026
© Fotoğraf : Adalar Belediyesi XAdalar Belediyesi
Adalar Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Fotoğraf : Adalar Belediyesi X
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
İstanbul'da Adalar Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüz ruhsat iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Savcılık, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek hakimliğe sevk ederken, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Silifke Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı
23:41
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