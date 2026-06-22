https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/adalar-belediyesine-operasyon-35-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1106706353.html

Adalar Belediyesi'ne operasyon: 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Adalar Belediyesi'ne operasyon: 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T23:57+0300

2026-06-22T23:57+0300

2026-06-22T23:57+0300

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adalar belediyesi

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rüşvetçilik

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

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İstanbul'da Adalar Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüz ruhsat iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Savcılık, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek hakimliğe sevk ederken, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html

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adalar belediyesi, rüşvet, rüşvetçilik, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması