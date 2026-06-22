https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T23:41+0300

2026-06-22T23:41+0300

2026-06-22T23:44+0300

türki̇ye

türkiye

silifke

tutuklanma

belediye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106706066_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_ef1be91a439b6046d52e942447adba94.jpg

Mersin'de Silifke Belediyesi''ne yönelik 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap' gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltına alınan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.Şüphelilerin ifadelerinde, belediyeyle iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediyeyle bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde muvazaalı (danışıklı dövüş) işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-saniklar-hakim-karsisina-cikti-1106705667.html

türki̇ye

silifke

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, silifke, tutuklanma, belediye