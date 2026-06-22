https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-22T23:41+0300
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Mersin'de Silifke Belediyesi''ne yönelik 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap' gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltına alınan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.Şüphelilerin ifadelerinde, belediyeyle iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediyeyle bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde muvazaalı (danışıklı dövüş) işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-saniklar-hakim-karsisina-cikti-1106705667.html
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türkiye, silifke, tutuklanma, belediye
türkiye, silifke, tutuklanma, belediye
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı
23:41 22.06.2026 (güncellendi: 23:44 22.06.2026)
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Mersin'de Silifke Belediyesi''ne yönelik 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap' gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.
Şüphelilerin ifadelerinde, belediyeyle iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediyeyle bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde muvazaalı (danışıklı dövüş) işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşıldı.