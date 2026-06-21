https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/ismail-kartalin-istedigi-uc-transfer-belli-oldu-1106679220.html
İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu
İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetimden sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını talep ettiği öğrenildi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T20:12+0300
2026-06-21T20:12+0300
2026-06-21T20:12+0300
spor
i̇smail kartal
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
maç yayını
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1c/1072961680_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46673a7e0a0d573b9f0f6f7cc4c6a6ef.jpg
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması da şekilleniyor.Vedat Muriqi transferini tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Sabah'ın haberine göre Kartal, yönetime sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkileri için takviye talebini iletti. Yönetimin ise transfer hamlelerini 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından hızlandırması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-yanit-dediklerimi-tum-ulus-anlamis-1106676076.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1c/1072961680_35:0:683:486_1920x0_80_0_0_e476e1cb83281c7aaace88010c826ae2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, transfermarkt
i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, transfermarkt
İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetimden sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması da şekilleniyor.
Vedat Muriqi transferini tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Sabah'ın haberine göre Kartal, yönetime sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkileri için takviye talebini iletti.
Yönetimin ise transfer hamlelerini 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından hızlandırması bekleniyor.