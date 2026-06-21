https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/ismail-kartalin-istedigi-uc-transfer-belli-oldu-1106679220.html

İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu

İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetimden sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını talep ettiği öğrenildi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T20:12+0300

2026-06-21T20:12+0300

2026-06-21T20:12+0300

spor

i̇smail kartal

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

maç

maç yayını

transfermarkt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1c/1072961680_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46673a7e0a0d573b9f0f6f7cc4c6a6ef.jpg

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması da şekilleniyor.Vedat Muriqi transferini tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Sabah'ın haberine göre Kartal, yönetime sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkileri için takviye talebini iletti. Yönetimin ise transfer hamlelerini 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından hızlandırması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-yanit-dediklerimi-tum-ulus-anlamis-1106676076.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, transfermarkt