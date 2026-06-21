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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/ismail-kartalin-istedigi-uc-transfer-belli-oldu-1106679220.html
İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu
İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetimden sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını talep ettiği öğrenildi. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması da şekilleniyor.Vedat Muriqi transferini tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Sabah'ın haberine göre Kartal, yönetime sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkileri için takviye talebini iletti. Yönetimin ise transfer hamlelerini 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından hızlandırması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-yanit-dediklerimi-tum-ulus-anlamis-1106676076.html
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i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, transfermarkt
i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, transfermarkt

İsmail Kartal'ın istediği üç transfer belli oldu

20:12 21.06.2026
© AATeknik Direktör İsmail Kartal
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetimden sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması da şekilleniyor.
Vedat Muriqi transferini tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Sabah'ın haberine göre Kartal, yönetime sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkileri için takviye talebini iletti.
Yönetimin ise transfer hamlelerini 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından hızlandırması bekleniyor.
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