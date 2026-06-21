Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt: 'Dediklerimi tüm ulus anlamış'

Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 değil, yüz 100 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz... Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, buralarda zaman kaybetmeyelim. Rica ediyorum. Şöyle düşünün daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak biz bu sorulara bakalım. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları.