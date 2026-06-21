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Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt: 'Dediklerimi tüm ulus anlamış'
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt: 'Dediklerimi tüm ulus anlamış'
Sputnik Türkiye
Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Terim, gündemi... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T14:44+0300
2026-06-21T14:44+0300
spor
fatih terim
dünya kupası
i̇brahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
dünya kupası
2026 fifa dünya kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası'nı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Paraguay yenilgisiyle turnuvaya veda etmesini yorumladı. Terim, açıklamalarında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı değerlendirmelere de şu şekilde yanıt verdi:
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fatih terim, dünya kupası, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası
fatih terim, dünya kupası, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt: 'Dediklerimi tüm ulus anlamış'

14:44 21.06.2026
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA / Emrah Yorulmaz
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Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Terim, gündemi kişisel tartışmalar yerine Türk futbolunun sorunlarına odaklanarak değerlendirmek gerektiğini belirtti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Paraguay yenilgisiyle turnuvaya veda etmesini yorumladı.
Terim, açıklamalarında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı değerlendirmelere de şu şekilde yanıt verdi:

Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 değil, yüz 100 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz... Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, buralarda zaman kaybetmeyelim. Rica ediyorum. Şöyle düşünün daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak biz bu sorulara bakalım. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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