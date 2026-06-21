Hakan Çalhanoğlu'nun eşi eleştirilere yanıt verdi: 'Ne çabuk unuttunuz'

Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar. Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.