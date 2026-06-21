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Hakan Çalhanoğlu'nun eşi eleştirilere yanıt verdi: 'Ne çabuk unuttunuz'
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi eleştirilere yanıt verdi: 'Ne çabuk unuttunuz'
Sputnik Türkiye
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, kazanırken destek verip kaybedince suçlu aranmasının doğru olmadığını vurgulayarak, takımın son ana kadar mücadele... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yönelik eleştiriler sürerken, eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.'Kaybedince suçlu aramak kolay'Paylaşımında Sinem Çalhanoğlu, kaptana yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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hakan çalhanoğlu, a milli futbol takımı, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
hakan çalhanoğlu, a milli futbol takımı, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Hakan Çalhanoğlu'nun eşi eleştirilere yanıt verdi: 'Ne çabuk unuttunuz'

15:58 21.06.2026 (güncellendi: 16:01 21.06.2026)
© Fotoğraf : Sinem Çalhanoğlu sosyal medyaHakan Çalhanoğlu ve Sinem Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© Fotoğraf : Sinem Çalhanoğlu sosyal medya
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Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, kazanırken destek verip kaybedince suçlu aranmasının doğru olmadığını vurgulayarak, takımın son ana kadar mücadele ettiğini ifade etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yönelik eleştiriler sürerken, eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'Kaybedince suçlu aramak kolay'

Paylaşımında Sinem Çalhanoğlu, kaptana yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar. Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.

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