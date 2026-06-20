https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/fransiz-siyasetci-philippot-mumkun-olan-en-kisa-surede-ukraynaya-herhangi-bir-para-ve-silah-1106660303.html
Fransız siyasetçi Philippot: Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmeli
Fransız siyasetçi Philippot: Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmeli
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Polonya'nın Zelenskiy'in devlet nişanını geri alma kararının ardından Ukrayna'ya yapılan mali ve askerî... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T15:55+0300
2026-06-20T15:55+0300
2026-06-20T15:55+0300
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot Polonya makamlarının Vladimir Zelenskiy'i Nazizmin yüceltilmesi nedeniyle devlet nişanından mahrum bırakmasının ardından, Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Cuma günü Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'da Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA) liderlerinin kahramanlaştırılması nedeniyle Zelenskiy'in Polonya devlet nişanından mahrum bırakıldığını açıkladı.Philippot X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Elbette bu nişanın geri alınması gerekiyordu. Ancak her şeyden önce, bu ülkeye mümkün olan en kısa sürede herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmelidir!" ifadelerini kullandı.Mayıs ayının sonunda Zelenskiy, OUN-UPA'nın liderlerinden biri olan Andrey Melnik ile eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde yeniden defnedilmesi törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı bağımsız Kuzey Özel Operasyonlar Merkezi'ne 'UPA Kahramanları Adına' ismini vermişti. Bunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'ndan mahrum bırakılması meselesinin incelenmesini başlatmıştı. Söz konusu nişan, Zelenskiy'e 2023 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/almanya-rusyaya-karsi-konuslandirilacak-gonullu-bulmakta-zorlaniyor-zorunlu-tedbirlere-1106660066.html
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avrupa, florian philippot, andrey melnik, fransa, ukrayna, polonya, oun, ukrayna silahlı kuvvetleri, andrzej duda, upa, kiev, vladimir zelenskiy
avrupa, florian philippot, andrey melnik, fransa, ukrayna, polonya, oun, ukrayna silahlı kuvvetleri, andrzej duda, upa, kiev, vladimir zelenskiy
Fransız siyasetçi Philippot: Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmeli
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Polonya'nın Zelenskiy'in devlet nişanını geri alma kararının ardından Ukrayna'ya yapılan mali ve askerî yardımların sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot Polonya makamlarının Vladimir Zelenskiy'i Nazizmin yüceltilmesi nedeniyle devlet nişanından mahrum bırakmasının ardından, Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Cuma günü Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'da Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA) liderlerinin kahramanlaştırılması nedeniyle Zelenskiy'in Polonya devlet nişanından mahrum bırakıldığını açıkladı.
Philippot X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Elbette bu nişanın geri alınması gerekiyordu. Ancak her şeyden önce, bu ülkeye mümkün olan en kısa sürede herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmelidir!" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayının sonunda Zelenskiy, OUN-UPA'nın liderlerinden biri olan Andrey Melnik ile eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde yeniden defnedilmesi törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı bağımsız Kuzey Özel Operasyonlar Merkezi'ne 'UPA Kahramanları Adına' ismini vermişti. Bunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'ndan mahrum bırakılması meselesinin incelenmesini başlatmıştı. Söz konusu nişan, Zelenskiy'e 2023 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti.