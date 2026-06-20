https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/fransiz-siyasetci-philippot-mumkun-olan-en-kisa-surede-ukraynaya-herhangi-bir-para-ve-silah-1106660303.html

Fransız siyasetçi Philippot: Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmeli

Fransız siyasetçi Philippot: Mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmeli

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Florian Philippot, Polonya'nın Zelenskiy'in devlet nişanını geri alma kararının ardından Ukrayna'ya yapılan mali ve askerî... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T15:55+0300

2026-06-20T15:55+0300

2026-06-20T15:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

florian philippot

andrey melnik

fransa

ukrayna

polonya

oun

ukrayna silahlı kuvvetleri

andrzej duda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080415568_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd8ceacb9bfc4ed50178f176a2974813.jpg

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot Polonya makamlarının Vladimir Zelenskiy'i Nazizmin yüceltilmesi nedeniyle devlet nişanından mahrum bırakmasının ardından, Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Cuma günü Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'da Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA) liderlerinin kahramanlaştırılması nedeniyle Zelenskiy'in Polonya devlet nişanından mahrum bırakıldığını açıkladı.Philippot X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Elbette bu nişanın geri alınması gerekiyordu. Ancak her şeyden önce, bu ülkeye mümkün olan en kısa sürede herhangi bir para ve silah verilmesine son verilmelidir!" ifadelerini kullandı.Mayıs ayının sonunda Zelenskiy, OUN-UPA'nın liderlerinden biri olan Andrey Melnik ile eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde yeniden defnedilmesi törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı bağımsız Kuzey Özel Operasyonlar Merkezi'ne 'UPA Kahramanları Adına' ismini vermişti. Bunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'in Beyaz Kartal Nişanı'ndan mahrum bırakılması meselesinin incelenmesini başlatmıştı. Söz konusu nişan, Zelenskiy'e 2023 yılında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/almanya-rusyaya-karsi-konuslandirilacak-gonullu-bulmakta-zorlaniyor-zorunlu-tedbirlere-1106660066.html

fransa

ukrayna

polonya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, florian philippot, andrey melnik, fransa, ukrayna, polonya, oun, ukrayna silahlı kuvvetleri, andrzej duda, upa, kiev, vladimir zelenskiy