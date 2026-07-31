https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/uskudar-belediye-baskani-sinem-dedetas-hakkinda-tutuklama-talebi-1107691504.html

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T18:25+0300

2026-07-31T18:25+0300

2026-07-31T18:29+0300

türki̇ye

sinem dedetaş

üsküdar

üsküdar belediyesi

üsküdar seçim sonuçları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107617826_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ba5d4c5d43c93616c5a0706a67b7ceaa.jpg

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazeteci-cem-kucuk-hakkinda-tutuklama-talebi-1107690370.html

türki̇ye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları