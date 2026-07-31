https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/uskudar-belediye-baskani-sinem-dedetas-hakkinda-tutuklama-talebi-1107691504.html
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T18:25+0300
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Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazeteci-cem-kucuk-hakkinda-tutuklama-talebi-1107690370.html
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sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları
sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tutuklama talebi
18:25 31.07.2026 (güncellendi: 18:29 31.07.2026)
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.