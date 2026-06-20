https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/almanya-rusyaya-karsi-konuslandirilacak-gonullu-bulmakta-zorlaniyor-zorunlu-tedbirlere-1106660066.html

Almanya, Rusya'ya karşı konuşlandırılacak gönüllü bulmakta zorlanıyor: Zorunlu tedbirlere başvurulabilir

Almanya, Rusya'ya karşı konuşlandırılacak gönüllü bulmakta zorlanıyor: Zorunlu tedbirlere başvurulabilir

Sputnik Türkiye

Almanya, Rusya sınırına yakın bölgede oluşturmayı planladığı zırhlı tugay için yeterli gönüllü asker bulmakta zorlanıyor. Alman basınında yer alan haberde... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T15:29+0300

2026-06-20T15:29+0300

2026-06-20T15:29+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

rusya

berlin

alman ordusu (bundeswehr)

die welt

kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)

boris pistorius

almanya

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Alman basınında yer alan haberde Alman ordusunun, sunduğu mali teşvikleri öne çıkaran kapsamlı personel alım kampanyasına rağmen yeterli sayıda gönüllü bulmakta zorlandığı ve bu nedenle Berlin yönetiminin, askerleri Rusya sınırına yakın bölgelerde görevlendirmek için gönüllülük esasının ötesine geçerek zorunlu uygulamalara başvurabileceği belirtildi.Berlin, Litvanya'da 45. Zırhlı Tugay'ı Almanya'nın yeniden silahlanma hamlesinin amiral gemisi projesi olarak inşa etmeyi planlıyor. Moskova ise bunu defalarca, Almanya'nın Nazi geçmişine duyulan özlemi yansıtan açık bir rövanşizm örneği olarak eleştirmişti.Söz konusu birliğin 2027 yılının sonuna kadar tam operasyonel hazırlık seviyesine ulaşması ve nihayetinde yaklaşık 4 bin 800 asker ile 200 sivil personelden oluşması planlanıyor. Ancak Die Welt haberinde, şu anda bölgede yalnızca yaklaşık bin 800 personelin konuşlandırıldığı ve Alman ordusunun doldurması gereken binlerce ek kadro bulunduğu aktarıldı.Der Spiegel ise personel eksikliğinin özellikle yüksek eğitimli personel ve uzmanlar arasında ciddi boyutlarda seyrettiğini aktardı. Söz konusu eksikler arasında bilişim uzmanları, keşif birlikleri, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) savunma personeli, araç bakım ekipleri ve destek birlikleri yer alıyor.Almanya Savunma Bakanlığı, 'operasyonel hazırlığın gönüllülükten önce geldiğini' kabul ederek, gönüllü alımların yetersiz kalması halinde Bundeswehr'in 'zorunlu tedbirlere' başvurabileceğine işaret etti.'Gerekli durumlarda zorunlu tedbirlerle tamamlayacağız'"Kara Kuvvetleri'nin en önemli önceliği, gelecek yıl Litvanya Tugayı'nın tam operasyonel hazırlık düzeyine ulaşmasını sağlamaktır" diyen Kara Kuvvetleri Müfettişi Korgeneral Christian Freuding, Die Welt'e yaptığı açıklamada, "Bu amaçla gönüllülük ilkesine bağlı kalacağız ve gerekli olduğu durumlarda bunu zorunlu tedbirlerle tamamlayacağız" cümlelerinin altını çizmişti.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius başlangıçta Berlin'in bu konuşlandırmada gönüllülere dayanacağını vaat etmiş ve askerler ile aileleri için kışla gezileri ve Litvanya seyahatlerini de içeren kapsamlı bir personel alım kampanyası başlatmıştı. Ancak Die Welt'in haberine göre kampanya mevcut açıkları kapatmayı başaramadı. Ayrıca Litvanya'ya gönderilecek askerlerin ilan edilenden daha az ücret almasına yol açabilecek bir 'hesaplama hatası', tartışmaları daha da büyüttü.Alman yetkililer, ülkenin 2029 yılına kadar Rusya ile yaşanabilecek olası bir çatışmaya karşı 'savaşa hazır' hale gelmesi gerektiğini dile getirmişti. Başbakan Friedrich Merz ise geçen mayıs ayında Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 80. yıl dönümünün hemen ardından yaptığı açıklamada, Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusuna dönüştürme sözü vermişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu hafta yaptığı açıklamada, Berlin'in yeniden silahlanması ve Kiev ile giderek güçlenen ortaklığının, Almanya'nın Nazi içgüdülerinin hiçbir zaman gerçekten ortadan kalkmadığını gösterdiğini söylemişti. Moskova, kendisine önce saldırılmadığı sürece NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne saldırma niyetinde olmadığını sürekli olarak vurgulamış ve Avrupalı liderlerin Ukrayna'daki çatışmayı militarizmi yeniden canlandırmak ve Rusya'nın stratejik yenilgisini hedeflemek için kullandığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/almanya-ve-fransa-ortak-savas-ucagi-projesini-iptal-etti-1106363457.html

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avrupa, rusya, berlin, alman ordusu (bundeswehr), die welt, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn), boris pistorius, almanya