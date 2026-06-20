ABD Başkanı Trump'tan Meloni açıklaması: 'Artık ABD ile dostluk kuramayacak'

Fransa'daki G7 zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni defalarca benimle fotoğraf çektirmek istedi. İtalya'daki popülarite düzeyi pek iyi gitmiyor. Bunun nedeni muhtemelen, İran'ın nükleer silah elde etmesini ya da geliştirmesini engelleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni desteklemeyi reddetmiş olmasıdır. (Bu konuda NATO da aynı şekilde davrandı!)

Meloni, Amerika Birleşik Devletleri'nin İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir ülke olmasına rağmen, üslerimizi ve pistlerini kullanmamıza bile izin vermedi. Bu durum ciddi bir lojistik zorluk yarattı. Üstelik ABD, İtalya'yı ve diğer sözde NATO müttefiklerini korumak için her yıl yüz milyarlarca dolar harcıyor.

Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra, kamuoyu yoklamalarındaki 'rakamlarını yükseltmek' için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler ama hayır!