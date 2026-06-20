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ABD Başkanı Trump'tan Meloni açıklaması: 'Artık ABD ile dostluk kuramayacak'
ABD Başkanı Trump'tan Meloni açıklaması: 'Artık ABD ile dostluk kuramayacak'
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ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni'nin kamuoyu desteğini artırmak amacıyla Washington ile yeniden yakınlaşmaya çalıştığını öne sürerek Meloni'nin bu... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Giorgia Meloni ile ortak fotoğraf tartışmasına ilişkin yaptığı yeni açıklamasında, Meloni'nin kamuoyu yoklamalarındaki desteğini artırmak amacıyla yeniden ABD ile 'dostluk' kurmayı başaramayacağını söyledi.Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Trump daha önce yaptığı açıklamada, Meloni'nin Fransa'daki son G7 zirvesinde kendisiyle ortak fotoğraf çektirmek için kendisine 'yalvardığını' ve bunu acıdığı için kabul ettiğini söylemişti. Meloni ise Trump'ın bu sözlerini 'tamamen uydurma' olarak nitelendirmiş ve 'ne kendisinin ne de İtalya'nın asla yalvarmayacağını' belirtmişti. Yaşanan gerilim nedeniyle ABD ve İtalya temsilcileri arasında planlanan bir dizi üst düzey görüşme iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaharovadan-trump-meloni-gerilimine-yorum-italya-bagimsizligini-savunmali-1106654495.html
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abd, washington, g7, nato, i̇ran, giorgia meloni, donald trump
abd, washington, g7, nato, i̇ran, giorgia meloni, donald trump

ABD Başkanı Trump'tan Meloni açıklaması: 'Artık ABD ile dostluk kuramayacak'

16:17 20.06.2026
© AP Photo / Evan Vucciİtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump
İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni'nin kamuoyu desteğini artırmak amacıyla Washington ile yeniden yakınlaşmaya çalıştığını öne sürerek Meloni'nin bu girişimle ABD ile yeniden dostane ilişkiler kuramayacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Giorgia Meloni ile ortak fotoğraf tartışmasına ilişkin yaptığı yeni açıklamasında, Meloni'nin kamuoyu yoklamalarındaki desteğini artırmak amacıyla yeniden ABD ile 'dostluk' kurmayı başaramayacağını söyledi.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Fransa'daki G7 zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni defalarca benimle fotoğraf çektirmek istedi. İtalya'daki popülarite düzeyi pek iyi gitmiyor. Bunun nedeni muhtemelen, İran'ın nükleer silah elde etmesini ya da geliştirmesini engelleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni desteklemeyi reddetmiş olmasıdır. (Bu konuda NATO da aynı şekilde davrandı!)

Meloni, Amerika Birleşik Devletleri'nin İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir ülke olmasına rağmen, üslerimizi ve pistlerini kullanmamıza bile izin vermedi. Bu durum ciddi bir lojistik zorluk yarattı. Üstelik ABD, İtalya'yı ve diğer sözde NATO müttefiklerini korumak için her yıl yüz milyarlarca dolar harcıyor.

Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra, kamuoyu yoklamalarındaki 'rakamlarını yükseltmek' için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler ama hayır!

Trump daha önce yaptığı açıklamada, Meloni'nin Fransa'daki son G7 zirvesinde kendisiyle ortak fotoğraf çektirmek için kendisine 'yalvardığını' ve bunu acıdığı için kabul ettiğini söylemişti. Meloni ise Trump'ın bu sözlerini 'tamamen uydurma' olarak nitelendirmiş ve 'ne kendisinin ne de İtalya'nın asla yalvarmayacağını' belirtmişti. Yaşanan gerilim nedeniyle ABD ve İtalya temsilcileri arasında planlanan bir dizi üst düzey görüşme iptal edildi.
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