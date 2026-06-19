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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaharovadan-trump-meloni-gerilimine-yorum-italya-bagimsizligini-savunmali-1106654495.html
Zaharova’dan Trump-Meloni gerilimine yorum: İtalya bağımsızlığını savunmalı
Zaharova’dan Trump-Meloni gerilimine yorum: İtalya bağımsızlığını savunmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Fransa'daki G7 Zirvesi’nde çekilen... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T22:23+0300
2026-06-19T22:23+0300
dünya
mariya zaharova
donald trump
giorgia meloni
abd
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washington
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Trump, İtalyan televizyonu La7’ye yaptığı açıklamada, Meloni’nin G7 Zirvesi’nde "ortak fotoğraf için kendisine yalvardığını" ve bu talebi "acıyıp" kabul ettiğini iddia etmişti. Meloni ise bu sözlere, "Ne ben ne de İtalya kimseden bir şey için yalvarır" yanıtını vermiş, ABD Başkanı’nın müttefiklerine yönelik bu tavrına şaşırdığını vurgulamıştı.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Silvio Berlusconi döneminde İtalya gerçekten 'yeniden büyük' ülke haline gelmişti. Bunun böyle devam etmesi için ülkenin bağımsızlığını savunmak, ulusal çıkarlara göre hareket etmek ve İtalya’yı kendi ‘ben’inden önce koymak gerekir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Meloni’nin ABD Başkanı’nın müttefiklerine yönelik tavrına duyduğu şaşkınlığa atıfta bulunarak, "ABD hep böyle davrandı, sadece bunu biraz gizliyorlardı. Çünkü Amerikan başkanlarının gerçek müttefikleri başkaları" ifadelerine yer verdi.Zaharova, bu bağlamda Belçika Başbakanı Bart De Wever’in, "Avrupa ya Washington’un memnun bir vasalı olur ya da mutsuz kölesi" şeklindeki sözlerini anımsatarak, Meloni’nin en güvenilir müttefikinin "İtalyan halkı, İtalya’nın tarihi ve kültürü" olduğunu belirtti.Zaharova ayrıca, "Bu arada, ABD Büyükelçisi İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmadı mı? İlginç. Resmi görevi olmayan bir Rus gazetecinin sözleri üzerine Rus büyükelçi anında çağrılmıştı. Bu kez neden böyle bir gecikme oldu ki?" sözleriyle Roma’nın diplomatik tavrını çifte standart olmakla eleştirdi.Nisan ayında Rusya'nın İtalya Büyükelçisi Aleksey Paramonov, gazeteci Vladimir Solovyov'un bir televizyon programında Meloni'yi faşist olmak, seçmenlerine ve "sadakat yemini ettiği" Trump'a ihanet etmekle suçlamasının ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/meloniden-trumpa-suclama-sozleri-uydurma-cok-saskinim-ben-ve-italya-asla-yalvarmayiz-1106646956.html
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mariya zaharova, donald trump, giorgia meloni, abd, i̇talya, silvio berlusconi, washington, aleksey paramonov, roma, bart de wever, i̇talya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova, donald trump, giorgia meloni, abd, i̇talya, silvio berlusconi, washington, aleksey paramonov, roma, bart de wever, i̇talya dışişleri bakanlığı

Zaharova’dan Trump-Meloni gerilimine yorum: İtalya bağımsızlığını savunmalı

22:23 19.06.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Fransa'daki G7 Zirvesi’nde çekilen ortak fotoğraf üzerinden yaşanan tartışmayı değerlendirdi.
Trump, İtalyan televizyonu La7’ye yaptığı açıklamada, Meloni’nin G7 Zirvesi’nde "ortak fotoğraf için kendisine yalvardığını" ve bu talebi "acıyıp" kabul ettiğini iddia etmişti. Meloni ise bu sözlere, "Ne ben ne de İtalya kimseden bir şey için yalvarır" yanıtını vermiş, ABD Başkanı’nın müttefiklerine yönelik bu tavrına şaşırdığını vurgulamıştı.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Silvio Berlusconi döneminde İtalya gerçekten 'yeniden büyük' ülke haline gelmişti. Bunun böyle devam etmesi için ülkenin bağımsızlığını savunmak, ulusal çıkarlara göre hareket etmek ve İtalya’yı kendi ‘ben’inden önce koymak gerekir” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, Meloni’nin ABD Başkanı’nın müttefiklerine yönelik tavrına duyduğu şaşkınlığa atıfta bulunarak, "ABD hep böyle davrandı, sadece bunu biraz gizliyorlardı. Çünkü Amerikan başkanlarının gerçek müttefikleri başkaları" ifadelerine yer verdi.
Zaharova, bu bağlamda Belçika Başbakanı Bart De Wever’in, "Avrupa ya Washington’un memnun bir vasalı olur ya da mutsuz kölesi" şeklindeki sözlerini anımsatarak, Meloni’nin en güvenilir müttefikinin "İtalyan halkı, İtalya’nın tarihi ve kültürü" olduğunu belirtti.
Zaharova ayrıca, "Bu arada, ABD Büyükelçisi İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmadı mı? İlginç. Resmi görevi olmayan bir Rus gazetecinin sözleri üzerine Rus büyükelçi anında çağrılmıştı. Bu kez neden böyle bir gecikme oldu ki?" sözleriyle Roma’nın diplomatik tavrını çifte standart olmakla eleştirdi.
Nisan ayında Rusya'nın İtalya Büyükelçisi Aleksey Paramonov, gazeteci Vladimir Solovyov'un bir televizyon programında Meloni'yi faşist olmak, seçmenlerine ve "sadakat yemini ettiği" Trump'a ihanet etmekle suçlamasının ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
DÜNYA
Meloni'den Trump'a sert sözler: Sözleri uydurma, çok şaşkınım, ben ve İtalya asla yalvarmayız
15:35
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