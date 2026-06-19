https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaharovadan-trump-meloni-gerilimine-yorum-italya-bagimsizligini-savunmali-1106654495.html

Zaharova’dan Trump-Meloni gerilimine yorum: İtalya bağımsızlığını savunmalı

Zaharova’dan Trump-Meloni gerilimine yorum: İtalya bağımsızlığını savunmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Fransa'daki G7 Zirvesi’nde çekilen... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T22:23+0300

2026-06-19T22:23+0300

2026-06-19T22:23+0300

dünya

mariya zaharova

donald trump

giorgia meloni

abd

i̇talya

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washington

aleksey paramonov

roma

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Trump, İtalyan televizyonu La7’ye yaptığı açıklamada, Meloni’nin G7 Zirvesi’nde "ortak fotoğraf için kendisine yalvardığını" ve bu talebi "acıyıp" kabul ettiğini iddia etmişti. Meloni ise bu sözlere, "Ne ben ne de İtalya kimseden bir şey için yalvarır" yanıtını vermiş, ABD Başkanı’nın müttefiklerine yönelik bu tavrına şaşırdığını vurgulamıştı.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Silvio Berlusconi döneminde İtalya gerçekten 'yeniden büyük' ülke haline gelmişti. Bunun böyle devam etmesi için ülkenin bağımsızlığını savunmak, ulusal çıkarlara göre hareket etmek ve İtalya’yı kendi ‘ben’inden önce koymak gerekir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Meloni’nin ABD Başkanı’nın müttefiklerine yönelik tavrına duyduğu şaşkınlığa atıfta bulunarak, "ABD hep böyle davrandı, sadece bunu biraz gizliyorlardı. Çünkü Amerikan başkanlarının gerçek müttefikleri başkaları" ifadelerine yer verdi.Zaharova, bu bağlamda Belçika Başbakanı Bart De Wever’in, "Avrupa ya Washington’un memnun bir vasalı olur ya da mutsuz kölesi" şeklindeki sözlerini anımsatarak, Meloni’nin en güvenilir müttefikinin "İtalyan halkı, İtalya’nın tarihi ve kültürü" olduğunu belirtti.Zaharova ayrıca, "Bu arada, ABD Büyükelçisi İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmadı mı? İlginç. Resmi görevi olmayan bir Rus gazetecinin sözleri üzerine Rus büyükelçi anında çağrılmıştı. Bu kez neden böyle bir gecikme oldu ki?" sözleriyle Roma’nın diplomatik tavrını çifte standart olmakla eleştirdi.Nisan ayında Rusya'nın İtalya Büyükelçisi Aleksey Paramonov, gazeteci Vladimir Solovyov'un bir televizyon programında Meloni'yi faşist olmak, seçmenlerine ve "sadakat yemini ettiği" Trump'a ihanet etmekle suçlamasının ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/meloniden-trumpa-suclama-sozleri-uydurma-cok-saskinim-ben-ve-italya-asla-yalvarmayiz-1106646956.html

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mariya zaharova, donald trump, giorgia meloni, abd, i̇talya, silvio berlusconi, washington, aleksey paramonov, roma, bart de wever, i̇talya dışişleri bakanlığı