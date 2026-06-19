https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yasa-disi-kurtaj-operasyonunda-yakalanan-doktorun-odasindan-500-bin-lira-cikti-1106650309.html

Yasa dışı kürtaj operasyonunda yakalanan doktorun odasından 500 bin lira çıktı

Yasa dışı kürtaj operasyonunda yakalanan doktorun odasından 500 bin lira çıktı

Sputnik Türkiye

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda aralarında bir doktorun da bulunduğu 20 kişi yakalandı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T17:34+0300

2026-06-19T17:34+0300

2026-06-19T17:36+0300

türki̇ye

zonguldak

doktor

kürtaj

kürtaj yasağı

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Yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda aralarında bir doktorun da bulunduğu 20 kişi yakalandı. Zonguldak'ta görevli uzman doktor F.T'nin, bazı hastalardan para talep ederek tıbbi işlemler gerçekleştirdiği, gerçeğe aykırı hasta kaydı oluşturduğu ve usulsüz ilaçları reçeteye yazdığı iddia edildi. Suçüstü yakalanan doktorun odasında 500 bin lira ele geçirildi. Operasyonda doktor ve iki kişi daha tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında hastalar da var Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak merkezi, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Karabük, Düzce ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor F.T. (60) "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme", sekreteri F.U. (53) "iştirak" ile A.E.A. (21), C.A. (52), S.K. (28), S.T. (28), O.E. (33), H.E. (63) ile Ö.F.U. (26) "rüşvet verme" suçlarından, yasal süre dışında para karşılığında kürtaj yaptırdığı öne sürülen A.S. (28) ve K.S. (30) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan doktor F.T. ile K.S. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.A. ile A.S'ye adli kontrol tedbirleri uygulandı.Şüphelilerden F.U, A.E.A, S.T, O.E, H.E. ve Ö.F.U. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Doktorun odasında 500 bin lira bulunduSoruşturma dosyasında Zonguldak'ta görevli uzman doktor F.T'nin, bazı hastalardan para talep ederek tıbbi işlemler gerçekleştirdiği, gerçeğe aykırı hasta kaydı oluşturduğu ve usulsüz ilaçları reçeteye yazdığı iddialarına yer verildi.Dosyada, suçüstü yakalanan şüpheli F.T'nin odasında yapılan aramada yaklaşık 500 bin liranın ele geçirildiği belirtildi.Soruşturmada ayrıca, bazı gebeliklerin para karşılığında sonlandırıldığı, yasal süre içindeki işlemler için de farklı miktarlarda ücret talep edildiği yönünde ifade ve teknik takip kayıtlarının bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan zanlılardan 9'unun daha önce adliyeye sevk edildikleri, savcılık sorgularının ardından salıverildikleri öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/iyi-parti-milletvekili-burhanettin-kocamaz-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-10-kilo-altini-elden-1106645870.html

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