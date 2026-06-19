https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-gabbard-dr-fauci-covid-19un-labaratuvar-kokenini-gizledi-1106652693.html

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard: Dr. Fauci, COVID-19’un labaratuvar kökenini gizledi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard: Dr. Fauci, COVID-19’un labaratuvar kökenini gizledi

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevden ayrılmadan önce yayınladığı mesajda, Dr. Anthony Fauci’nin Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki koronavirüs... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T19:36+0300

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, COVID-19’un kökenine ilişkin yeni materyaller yayınlayarak, eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi, Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki koronavirüs araştırmalarına sağlanan Amerikan finansmanını ve virüsün laboratuvar kökenine dair bilgileri gizlemekle suçladı.Gabbard, görevdeki son günü olan 19 Haziran gecesi sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı video mesajda, daha önce kamuoyunun geniş erişimine açık olmayan COVID-19’la ilgili belgeleri açıklayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Dr. Fauci’nin, yaşananlardaki rolünü gizlemek için ABD istihbaratı verilerini manipüle ettiğini iddia eden Gabbard, ayrıca, COVID‑19’a yol açan SARS‑CoV‑2 virüsünün kökenine dair ABD istihbaratının gerçek bulgularını üst yönetime ve kamuoyuna aktarmaya çalışan istihbarat çalışanları üzerinde baskı kurmuş olabileceğini de öne sürdü.Wuhan Viroloji Enstitüsü, pandemi başlamadan önce Çin’de en yüksek biyolojik güvenlik seviyesi olan BSL‑4 standardına sahip tek laboratuvar olma özelliği taşıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ukraynadaki-biyolaboratuvarlar-tartisiliyor-uzmanindan-dikkat-ceken-aciklama-biyoguvenlik-tum-1106648130.html

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