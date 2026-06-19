ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard: Dr. Fauci, COVID-19’un labaratuvar kökenini gizledi
© AP Photo / Charles KrupaDemocratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa)
© AP Photo / Charles Krupa
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevden ayrılmadan önce yayınladığı mesajda, Dr. Anthony Fauci’nin Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki koronavirüs araştırmalarına aktarılan ABD fonlarını ve virüsün laboratuvar kökenine ilişkin gerçekleri gizlemeye çalıştığını öne sürdü.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, COVID-19’un kökenine ilişkin yeni materyaller yayınlayarak, eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi, Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki koronavirüs araştırmalarına sağlanan Amerikan finansmanını ve virüsün laboratuvar kökenine dair bilgileri gizlemekle suçladı.
Gabbard, görevdeki son günü olan 19 Haziran gecesi sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı video mesajda, daha önce kamuoyunun geniş erişimine açık olmayan COVID-19’la ilgili belgeleri açıklayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
COVID pandemisinden önce, Dr. Fauci Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başındayken, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yarasa koronavirüsleriyle yapılan, dominant-negatif mutasyonları içeren tehlikeli araştırmaların finansmanı için Amerikan vergi mükelleflerinin paralarından milyonlarca dolar tahsis etti. Yani bugün geniş biçimde, pandemiyi tetikleyen laboratuvar sızıntısının kaynağı olduğu düşünülen çalışmalardan söz ediyoruz.
ABD Başkanı Donald Trump’ın azami şeffaflık talebini desteklemek amacıyla, bugün Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevdeki son günümde, Fauci’nin istihbarat camiasının siyasallaşmış yöneticileriyle nasıl iş birliği yaparak kendi eylemlerine dair gerçekleri, virüsün laboratuvar kökenini ve bu tehlikeli araştırmalara yönlendirilen Amerikan fonlarındaki rolünü gizlemeye çalıştığını ayrıntılı biçimde gösteren, daha önce bilinmeyen yazışmaları ve belgeleri açıklıyorum. Bu araştırmalar, telafi edilemez zararlara ve sayısız can kaybına neden oldu.
Dr. Fauci’nin, yaşananlardaki rolünü gizlemek için ABD istihbaratı verilerini manipüle ettiğini iddia eden Gabbard, ayrıca, COVID‑19’a yol açan SARS‑CoV‑2 virüsünün kökenine dair ABD istihbaratının gerçek bulgularını üst yönetime ve kamuoyuna aktarmaya çalışan istihbarat çalışanları üzerinde baskı kurmuş olabileceğini de öne sürdü.
Wuhan Viroloji Enstitüsü, pandemi başlamadan önce Çin’de en yüksek biyolojik güvenlik seviyesi olan BSL‑4 standardına sahip tek laboratuvar olma özelliği taşıyordu.