Ukrayna'daki biyolaboratuvarlar tartışılıyor: Uzmanından dikkat çeken açıklama, 'Biyogüvenlik tüm dünyanın meselesi'
16:21 19.06.2026 (güncellendi: 16:39 19.06.2026)
© AAHastane, teşhis, laboratuvar
© AA
Abone ol
Özel
Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD tarafından finanse edildiğinin gündeme gelmesinin ardından, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuba Çebi konunun küresel güvenlik boyutuna dikkat çekti. Çebi, biyogüvenliğin yalnızca bölgesel değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, Amerikan istihbarat belgelerinin yayımlanmasının, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruladığını belirtti.
Rusya tarafından gündeme getirilen biyolaboratuvar gerçeğini Sputnik'e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuba Çebi, biyolojik araştırmalar ve bunların askeri amaçlarla ilişkilendirilmesine yönelik tartışmaların uzun yıllardır uluslararası güvenlik gündeminde yer aldığını belirtti.
Çebi, Ukrayna'daki biyolaboratuvar faaliyetlerinin küresel güvenlik mimarisi bakımından da önem taşıdığını vurguladı.
Çebi'nin açıklamaları şöyle:
"Uluslararası güvenlik gündeminde biyolojik araştırmalar ve bunların askeri amaçlarla ilişkilendirilmesine dair tartışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Rus yetkililer tarafından gündeme getirilen ve ABD istihbarat belgelerinin yayımlanmasıyla yeniden alevlenen Ukrayna’daki biyolojik laboratuvar faaliyetlerine ilişkin iddialar, yalnızca iki ülke arasındaki gerilimin değil, aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin de sorgulanmasına neden olmaktadır.
Eğer ortaya konulan belgeler ve ileri sürülen iddialar uluslararası hukuk çerçevesinde doğrulanırsa, burada tartışılması gereken temel mesele yalnızca laboratuvarların finansmanı değil, kamu sağlığı alanının jeopolitik rekabetin bir aracı hâline getirilmiş olmasıdır. Kamu sağlığı sistemleri, toplumların salgınlara karşı korunması, hastalıkların önlenmesi ve bilimsel gelişimin desteklenmesi amacıyla faaliyet göstermelidir. Bu alanın stratejik ve askeri hesapların gölgesinde kalması ise uluslararası güveni ciddi şekilde zedeleyebilir.
Bir ülkenin sağlık altyapısının geliştirilmesi ile o ülkenin yabancı güçlerin hassas araştırma faaliyetleri için bir laboratuvar alanına dönüştürülmesi arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Bu ayrımın bulanıklaşması, yalnızca ilgili ülkenin egemenliği açısından değil, bölgesel ve küresel güvenlik bakımından da ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.
Biyolojik etkenler üzerine yürütülen araştırmaların doğası gereği “çift kullanımlı” özellik taşıdığı bilinmektedir. Yani aynı bilimsel çalışma hem halk sağlığını korumaya hem de teorik olarak askeri veya ekonomik amaçlarla kullanılabilecek sonuçlar üretmeye elverişli olabilir. Bu nedenle söz konusu faaliyetlerin tam şeffaflık içinde yürütülmesi ve uluslararası denetime açık olması hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde ortaya çıkan bilgi eksikliği, devletler arasında güvensizliği artırmakta ve komplo teorilerinden jeopolitik krizlere kadar uzanan geniş bir tartışma alanı oluşturmaktadır.
'Tehditler yalnızca konvansiyonel silahlardan ibaret değil'
Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu tehditler yalnızca konvansiyonel silahlardan ibaret değildir. Küresel salgınlar, biyolojik riskler ve sağlık güvenliği meseleleri artık ulusal güvenlik politikalarının merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle herhangi bir ülkede yürütülen biyolojik araştırmaların insanlığın ortak güvenliği perspektifiyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu sağlığının jeopolitik rekabet uğruna araçsallaştırılması, kısa vadeli stratejik avantajlar sağlayabilir; ancak uzun vadede uluslararası düzenin temelini oluşturan güven ilkesini aşındırır.
'Tüm dünyanın biyogüvenliğini ilgilendiren bir mesele'
Sonuç olarak, Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlara ilişkin iddialar bağımsız ve uluslararası mekanizmalar tarafından kapsamlı şekilde araştırılmalıdır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve uluslararası denetim ilkeleri sağlanmadığı sürece bu tartışmalar sona ermeyecek; kamu sağlığı alanı, bilimsel iş birliğinin değil, büyük güçler arasındaki stratejik mücadelenin bir parçası olarak algılanmaya devam edecektir. Bu ise yalnızca bölgesel istikrarı değil, tüm dünyanın biyogüvenliğini ilgilendiren bir mesele olarak karşımızda durmaktadır."