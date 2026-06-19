https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ukraynadaki-biyolaboratuvarlar-tartisiliyor-uzmanindan-dikkat-ceken-aciklama-biyoguvenlik-tum-1106648130.html

Ukrayna'daki biyolaboratuvarlar tartışılıyor: Uzmanından dikkat çeken açıklama, 'Biyogüvenlik tüm dünyanın meselesi'

Ukrayna'daki biyolaboratuvarlar tartışılıyor: Uzmanından dikkat çeken açıklama, 'Biyogüvenlik tüm dünyanın meselesi'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD tarafından finanse edildiğinin gündeme gelmesinin ardından, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuba Çebi konunun küresel... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T16:21+0300

2026-06-19T16:21+0300

2026-06-19T16:39+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, Amerikan istihbarat belgelerinin yayımlanmasının, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruladığını belirtti. Rusya tarafından gündeme getirilen biyolaboratuvar gerçeğini Sputnik'e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuba Çebi, biyolojik araştırmalar ve bunların askeri amaçlarla ilişkilendirilmesine yönelik tartışmaların uzun yıllardır uluslararası güvenlik gündeminde yer aldığını belirtti.Çebi, Ukrayna'daki biyolaboratuvar faaliyetlerinin küresel güvenlik mimarisi bakımından da önem taşıdığını vurguladı.Çebi'nin açıklamaları şöyle:'Tehditler yalnızca konvansiyonel silahlardan ibaret değil'Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu tehditler yalnızca konvansiyonel silahlardan ibaret değildir. Küresel salgınlar, biyolojik riskler ve sağlık güvenliği meseleleri artık ulusal güvenlik politikalarının merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle herhangi bir ülkede yürütülen biyolojik araştırmaların insanlığın ortak güvenliği perspektifiyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu sağlığının jeopolitik rekabet uğruna araçsallaştırılması, kısa vadeli stratejik avantajlar sağlayabilir; ancak uzun vadede uluslararası düzenin temelini oluşturan güven ilkesini aşındırır.'Tüm dünyanın biyogüvenliğini ilgilendiren bir mesele'Sonuç olarak, Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlara ilişkin iddialar bağımsız ve uluslararası mekanizmalar tarafından kapsamlı şekilde araştırılmalıdır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve uluslararası denetim ilkeleri sağlanmadığı sürece bu tartışmalar sona ermeyecek; kamu sağlığı alanı, bilimsel iş birliğinin değil, büyük güçler arasındaki stratejik mücadelenin bir parçası olarak algılanmaya devam edecektir. Bu ise yalnızca bölgesel istikrarı değil, tüm dünyanın biyogüvenliğini ilgilendiren bir mesele olarak karşımızda durmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rusya-amerikan-istihbarat-belgeleri-ukraynadaki-biyolaboratuvarlarin-abd-butcesinden-finanse-1106644766.html

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ukrayna, abd, rusya, biyolojik laboratuvar