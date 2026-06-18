https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/washington-tahran-mutabakati-irana-karsi-savasin-basarisizliginin-resmen-taninmasi-anlamina-geliyor-1106624098.html

‘Washington-Tahran mutabakatı, İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmen tanınması anlamına geliyor’

‘Washington-Tahran mutabakatı, İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmen tanınması anlamına geliyor’

Sputnik Türkiye

Eski Filistin Ekonomi Bakanı Huri, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatın İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmi olarak tanınması anlamına geldiğini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T19:37+0300

2026-06-18T19:37+0300

2026-06-18T19:37+0300

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washington

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benjamin netanyahu

hürmüz boğazı

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Eski Filistin Ekonomi Bakanı Basim Huri, iki taraf arasındaki organik bağı göz önüne alındığında, Lübnan'da benzer bir ateşkes olmadan İran ile ateşkes anlaşmasına varılmasının mümkün olmadığını belirtti.Huri, ‘İran’ın Lübnan'dan vazgeçmeyeceğini ve anlaşma Lübnan'ı etkilemezse savaşa geri dönmeye hazır’ olduğunu vurguladı.Huri, ‘İsrail'in Ortadoğu'daki varlığının Batı'nın bölgedeki ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik çıkarlarına hizmet ettiğini’ ve ‘hayatta kalma anahtarının Batı'nın desteğinde yattığını’ belirtti.Eski bakana göre Benjamin Netanyahu, özellikle İsrail'in imajına verilen ciddi hasardan sonra seçimlerden önce siyasetten çekilecek ve affı kabul edecek.Huri, özellikle Batı ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın iki hafta boyunca kapalı kalması durumunda hayati kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya kalacakları göz önüne alındığında, boğazın açık tutulmasının Batı'nın çıkarına olduğunu vurguladı.Muhtemel anlaşmanın şartlarının ‘ABD ve Batı için Barack Obama'nın başkanlığı döneminde İran'la yapılan anlaşmanın şartlarından daha kötü’ olacağına dikkat çeken Huri, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html

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i̇ran

tahran

i̇srail

hürmüz boğazı

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ortadoğu, abd, washington, i̇ran, tahran, i̇srail, yorum, benjamin netanyahu, hürmüz boğazı, lübnan, barack obama, batı