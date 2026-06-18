https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/washington-tahran-mutabakati-irana-karsi-savasin-basarisizliginin-resmen-taninmasi-anlamina-geliyor-1106624098.html
‘Washington-Tahran mutabakatı, İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmen tanınması anlamına geliyor’
‘Washington-Tahran mutabakatı, İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmen tanınması anlamına geliyor’
Sputnik Türkiye
Eski Filistin Ekonomi Bakanı Huri, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatın İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmi olarak tanınması anlamına geldiğini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T19:37+0300
2026-06-18T19:37+0300
2026-06-18T19:37+0300
görüş
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Eski Filistin Ekonomi Bakanı Basim Huri, iki taraf arasındaki organik bağı göz önüne alındığında, Lübnan'da benzer bir ateşkes olmadan İran ile ateşkes anlaşmasına varılmasının mümkün olmadığını belirtti.Huri, ‘İran’ın Lübnan'dan vazgeçmeyeceğini ve anlaşma Lübnan'ı etkilemezse savaşa geri dönmeye hazır’ olduğunu vurguladı.Huri, ‘İsrail'in Ortadoğu'daki varlığının Batı'nın bölgedeki ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik çıkarlarına hizmet ettiğini’ ve ‘hayatta kalma anahtarının Batı'nın desteğinde yattığını’ belirtti.Eski bakana göre Benjamin Netanyahu, özellikle İsrail'in imajına verilen ciddi hasardan sonra seçimlerden önce siyasetten çekilecek ve affı kabul edecek.Huri, özellikle Batı ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın iki hafta boyunca kapalı kalması durumunda hayati kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya kalacakları göz önüne alındığında, boğazın açık tutulmasının Batı'nın çıkarına olduğunu vurguladı.Muhtemel anlaşmanın şartlarının ‘ABD ve Batı için Barack Obama'nın başkanlığı döneminde İran'la yapılan anlaşmanın şartlarından daha kötü’ olacağına dikkat çeken Huri, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html
washington
i̇ran
tahran
i̇srail
hürmüz boğazı
lübnan
batı
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ortadoğu, abd, washington, i̇ran, tahran, i̇srail, yorum, benjamin netanyahu, hürmüz boğazı, lübnan, barack obama, batı
ortadoğu, abd, washington, i̇ran, tahran, i̇srail, yorum, benjamin netanyahu, hürmüz boğazı, lübnan, barack obama, batı
‘Washington-Tahran mutabakatı, İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmen tanınması anlamına geliyor’
Eski Filistin Ekonomi Bakanı Huri, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatın İran'a karşı savaşın başarısızlığının resmi olarak tanınması anlamına geldiğini belirtti.
Eski Filistin Ekonomi Bakanı Basim Huri, iki taraf arasındaki organik bağı göz önüne alındığında, Lübnan'da benzer bir ateşkes olmadan İran ile ateşkes anlaşmasına varılmasının mümkün olmadığını belirtti.
Huri, ‘İran’ın Lübnan'dan vazgeçmeyeceğini ve anlaşma Lübnan'ı etkilemezse savaşa geri dönmeye hazır’ olduğunu vurguladı.
ABD ve İran arasındaki anlaşma uluslararası ilişkilerde bir deprem etkisi yaratacak. Bu, Washington'un İsrail tuzağına düşmesiyle İran medeniyetini yok etme tehditlerinden sonra, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ABD için doğuracağı ekonomik sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra Amerika’nın İran'a karşı savaşının başarısızlığının itirafı olacak.
Huri, ‘İsrail'in Ortadoğu'daki varlığının Batı'nın bölgedeki ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik çıkarlarına hizmet ettiğini’ ve ‘hayatta kalma anahtarının Batı'nın desteğinde yattığını’ belirtti.
Eski bakana göre Benjamin Netanyahu, özellikle İsrail'in imajına verilen ciddi hasardan sonra seçimlerden önce siyasetten çekilecek ve affı kabul edecek.
Huri, özellikle Batı ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın iki hafta boyunca kapalı kalması durumunda hayati kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya kalacakları göz önüne alındığında, boğazın açık tutulmasının Batı'nın çıkarına olduğunu vurguladı.
Beklenen anlaşma karşılıklılık ilkesine dayanacak ve imzalanmanın öncesinde veya sonrasında bazı çatışmalar yaşanabilir.
Muhtemel anlaşmanın şartlarının ‘ABD ve Batı için Barack Obama'nın başkanlığı döneminde İran'la yapılan anlaşmanın şartlarından daha kötü’ olacağına dikkat çeken Huri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünya ekonomik, teknolojik, endüstriyel ve üretim dönüşümlerinden geçiyor, bununla birlikte Amerikan şirketlerinin İran pazarına girebililme olasılığı mevcut. Körfez ülkeleri, İran tehditleri karşısında çıkmaza girdi ve bölgede barış ve istikrarı sağlamanın anahtarının, özellikle İran olmak üzere komşu ülkelerle istikrarlı ilişkiler sürdürmek olduğu sonucuna vardı.