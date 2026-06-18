https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html

ABD-İran mutabakatı bölgede yeni dönemin kapısını aralıyor: 'Asıl hesaplaşma bir sonraki raunda ertelenmiş olabilir'

ABD-İran mutabakatı bölgede yeni dönemin kapısını aralıyor: 'Asıl hesaplaşma bir sonraki raunda ertelenmiş olabilir'

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakat zaptı bölgedeki tansiyonu düşürse de anlaşmanın kalıcılığına dair soru işaretleri sürüyor. Hürmüz Boğazı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:11+0300

2026-06-18T15:11+0300

2026-06-18T15:11+0300

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ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakat zaptı, Ortadoğu'da tansiyonu düşürürken anlaşmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretleri sürüyor. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre süreçte en dikkat çekici unsur, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel vekil güçlerinin anlaşma kapsamı dışında kalması. Hürmüz Boğazı, yaptırımların kaldırılması, nükleer müzakereler ve İsrail'in olası hamleleri ise anlaşmanın geleceğini belirleyecek temel başlıklar olarak öne çıkıyor.‘Anlaşma içeriğinde ABD’nin dikte ettiği hususlardan ziyade İran’ın dayattığı hususlardan müteşekkil olduğu görülmekte’ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ve taraflar arasında imzalandığı belirtilen mutabakat zaptı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede anlaşmanın tam metni resmi olarak açıklanmadığı için kamuoyuna yansıyan maddelerin doğruluğunun henüz teyit edilmediğinin altını çizdi.Oruç’un değerlendirmelerine göre, kamuoyuna sızan 14 maddelik çerçeve incelendiğinde ortaya çıkan tablo, ABD’nin taleplerinden çok Tahran'ın önceliklerini yansıtan bir görüntü veriyor. Özellikle savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gibi acil konular dışında kalan başlıkların 60 günlük müzakere sürecine bırakılması dikkat çekiyor:‘İran'ın en büyük kazanımı füze programının masada olmaması’Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç’a göre anlaşmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise İran'ın balistik füze programı ile bölgesel vekil güçlerine ilişkin herhangi bir maddenin yer almaması oldu:Oruç’a göre savaşın başlangıcında hem ABD hem de İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerinin yanı sıra füze kapasitesi ve bölgesel nüfuz ağını da hedef gösteriyordu. Gelinen noktada bu konuların müzakere gündeminden düşmesini ise İran açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriyor:Hürmüz Boğazı düğümü çözüldü mü?Dünya enerji ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, anlaşmanın en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç’a göre mevcut metinde boğazın statüsüne ilişkin net ifadelerin bulunmaması, savaş öncesi düzene tam olarak dönülüp dönülmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor:‘ABD, anlaşma sayesinde bir şekilde dahil olmak durumunda kaldığı bu haksız ve gereksiz savaştan çıkabilme ve kendi gündemine dönme imkanına kavuşacak’Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç’un değerlendirmelerine göre, ABD'nin bu süreçte elde ettiği en önemli kazanım, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği veya dışarıdan temin etmeyeceği yönündeki taahhüt oldu:İsrail’in süreci zehirleyecek sabotajlar yapmaktan çekinmeyeceği de unutulmamalı’Oruç, anlaşmanın önündeki en büyük risklerden birinin İsrail'in tutumu olduğunu vurgulayarak İsrail yönetiminin, mutabakatın kendisini bağlamadığını açıklaması ve özellikle Lübnan cephesi üzerinden operasyon hakkını saklı tuttuğunu belirtmesinin, sürecin geleceğine ilişkin kaygıları artırdığını söyledi:‘Anlaşmanın bölgeye barış getireceğine yönelik beklenti için de henüz erken olduğu kanaatindeyim’Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç sıcak çatışmaların sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, hem küresel ekonomi hem de bölge ülkeleri açısından önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi. Bununla birlikte, 1979 sonrasında iki ülke arasında yaşanan en kapsamlı yakınlaşmalardan biri olması nedeniyle mevcut süreci tarihi bir dönüm noktası olarak da değerlendirdi:‘Asıl hesaplaşma bir sonraki raunda ertelenmiş olabilir’Oruç’a göre savaş boyunca ne ABD ve İsrail İran'ı stratejik anlamda geri adım atmaya zorlayabildi ne de İran rakiplerini belirleyici bir üstünlükle karşı karşıya bırakabildi. Bu nedenle ortaya çıkan mutabakatın tarafların isteğinden çok karşılıklı maliyetlerin yükselmesi sonucu oluşan bir zorunluluğun ürünü olduğu ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-abd-anlasmasi-sonrasi-gozler-ortadoguda-savasin-cercevesini-cizen-israilin-masada-soz-sahibi-1106544383.html

i̇ran

abd

i̇srail

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2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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abd, donald trump, i̇ran, abd, i̇srail, dünya