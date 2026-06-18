https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/saglik-bakani-memisoglu-2026-sonunda-yeni-personel-alimi-planliyoruz-1106625668.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 2026 sonunda yeni personel alımı planlıyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 2026 sonunda yeni personel alımı planlıyoruz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS kapsamında geçen yıl 47 bin hekim dışı personelin göreve alındığını belirterek, yeni personel alımlarının 2026 Eylül... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kamu personeli alımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz" dedi.Şehir hastaneleri hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, "27 tane şehir hastanemiz var. 11 hastanemiz inşaat aşamasında, bunların yaklaşık 6 tanesini bu sene sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında da yaklaşık 10 tane hastanemizde projelendirilme, ihale aşamasındayız" ifadelerini kullandı.2026 hedefini açıklayan Bakan Memişoğlu, "Geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmete aldık, bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/saglik-bakani-memisoglu-10-milyonun-uzerinde-insana-toplam-513-ton-kilo-kaybettirdik-1106431980.html

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