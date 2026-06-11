https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/saglik-bakani-memisoglu-10-milyonun-uzerinde-insana-toplam-513-ton-kilo-kaybettirdik-1106431980.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 10 milyonun üzerinde insana toplam 513 ton kilo kaybettirdik

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 10 milyonun üzerinde insana toplam 513 ton kilo kaybettirdik

Sputnik Türkiye

Bakan Memişoğlu, ölçüm yapılan kişilerden ihtiyaç duyanların sağlıklı hayat merkezleri ile diyetisyenlere yönlendirildiğini, bu süreçte vatandaşların toplamda... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T16:59+0300

2026-06-11T16:59+0300

2026-06-11T16:59+0300

sağlik

kemal memişoğlu

sağlık bakanı

kilo

obez

obezite

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla bir ay boyunca sahada olacaklarını, vatandaşların hareket yaşını ölçeceklerini ve toplumda düzenli hareket etme alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçladıklarını bildirdi.Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen sağlık hizmeti verildiğini söyledi.Sağlıklı bir toplum oluşturmanın en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sağlık olmadan mutluluğun mümkün olmadığına dikkati çekerek, herkesi sağlıklı kalmak adına gayret göstermeye davet etti.'Önceliğimiz insanların sağlıklı olması ve sağlıklı kalması'Memişoğlu, Türkiye'nin aile hekimliği, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleriyle güçlü bir sağlık ordusuna sahip olduğunu, yaklaşık 1,5 milyon kişiyle hem tedavi hem de koruyucu sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.Bakan Memişoğlu, toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinin fazla kilo, hareketsizlik ve bağımlılıklar olduğunu dile getirdi.Bakanlık olarak hem sağlık kültürünü yerleştirmeyi hem de toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Memişoğlu, geçen yıl "Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" mottosuyla yaklaşık 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümünü yaptıklarını aktardı.Memişoğlu, ölçüm yapılan kişilerden ihtiyaç duyanların sağlıklı hayat merkezleri ile diyetisyenlere yönlendirildiğini, bu süreçte vatandaşların toplamda 513 ton kilo vermesini sağlayarak sağlık kazanmalarına destek olduklarını kaydetti."Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" mottosuyla toplumda fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Memişoğlu, vatandaşların yalnızca beslenme ve diyetisyen desteğiyle değil, fizyoterapistler eşliğindeki egzersizlerle de sağlıklarını koruyabileceklerini belirtti.Memişoğlu, hareketli yaşamın sağlıklı kalmanın temel unsurlarından biri olduğuna ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekti.'Türkiye'de 348 sağlıklı hayat merkezi var'Memişoğlu, şunları kaydetti:Memişoğlu, herkesi sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye davet ederek, "Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın, kaslarınızın yaşı önemlidir. Siz bu yaşı genç tutmak için hareketli olmak zorundasınız, hareket yapmak zorundasınız. Her bir vatandaşımızdan bedenlerini ve sağlıklarını korumalarını istiyorum. Bizimle beraber bir ay içinde hareket yapma, sağlıklı kalma alışkanlıklarını kazansınlar istiyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Bakan Memişoğlu'na Sağlık Sokağı'nda 30 saniye otur-kalk testi, denge testleri ve el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü uygulandı.Memişoğlu, daha sonra, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü ve vatandaşlarla basketbol oynadı.Öte yandan, Sağlık Sokağı'nda vatandaşlara yapılan ölçümlerin ardından katılımcıların hareket yaşları belirlendi, ihtiyaç duyanlar sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetlerine yönlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/turkiyede-her-5-kisiden-1i-obez-obezite-artik-bir-pandemi-diyebiliriz-1106368380.html

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kemal memişoğlu, sağlık bakanı, kilo, obez, obezite