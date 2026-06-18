https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fatihte-korkutan-yangin-motosiklet-tamirhanesinde-cikan-yangin-etrafa-sicradi-1106615596.html

Fatih'te korkutan yangın: Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın etrafa sıçradı

Fatih'te korkutan yangın: Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın etrafa sıçradı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da motosiklet tamirhanesinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki iki katlı bir binaya da sıçradı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:07+0300

2026-06-18T15:07+0300

2026-06-18T15:07+0300

türki̇ye

i̇stanbul

motosiklet

fatih

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yangın söndürme

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İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binaya da sıçradı. Yangın yan binaya da sıçradıYavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldiOlay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kapalicarsida-yangin-carsi-duman-altinda-kaldi-1106454248.html

türki̇ye

i̇stanbul

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