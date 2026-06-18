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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fatihte-korkutan-yangin-motosiklet-tamirhanesinde-cikan-yangin-etrafa-sicradi-1106615596.html
Fatih'te korkutan yangın: Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın etrafa sıçradı
Fatih'te korkutan yangın: Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın etrafa sıçradı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da motosiklet tamirhanesinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki iki katlı bir binaya da sıçradı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T15:07+0300
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türki̇ye
i̇stanbul
motosiklet
fatih
yangın
yangın söndürme
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İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binaya da sıçradı. Yangın yan binaya da sıçradıYavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldiOlay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kapalicarsida-yangin-carsi-duman-altinda-kaldi-1106454248.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, motosiklet, fatih, yangın, yangın söndürme
i̇stanbul, motosiklet, fatih, yangın, yangın söndürme

Fatih'te korkutan yangın: Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın etrafa sıçradı

15:07 18.06.2026
© Cem Tekkeşinoğluİtfaiye
İtfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Cem Tekkeşinoğlu
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İstanbul'da motosiklet tamirhanesinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki iki katlı bir binaya da sıçradı.
İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binaya da sıçradı.

Yangın yan binaya da sıçradı

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldi
Olay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
TÜRKİYE
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
12 Haziran , 12:44
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