https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kapalicarsida-yangin-carsi-duman-altinda-kaldi-1106454248.html
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
Sputnik Türkiye
Tarihi Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T12:44+0300
2026-06-12T12:44+0300
2026-06-12T13:06+0300
türki̇ye
fatih
kapalıçarşı
kapalıçarşı
yangın
i̇stanbul
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Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fatih'te bulunan çarşının trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, dumanın giderek yayıldığı çarşıda güvenlik önlemi aldı.İtfaiyenin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hatayda-aniz-yangini-cikti-zeytin-bahceleri-zarar-gordu-1106441719.html
türki̇ye
fatih
kapalıçarşı
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fatih, kapalıçarşı, kapalıçarşı, yangın, i̇stanbul
fatih, kapalıçarşı, kapalıçarşı, yangın, i̇stanbul
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
12:44 12.06.2026 (güncellendi: 13:06 12.06.2026)
Tarihi Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te bulunan çarşının trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, dumanın giderek yayıldığı çarşıda güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.