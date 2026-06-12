https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kapalicarsida-yangin-carsi-duman-altinda-kaldi-1106454248.html

Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı

Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı

Sputnik Türkiye

Tarihi Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T12:44+0300

2026-06-12T12:44+0300

2026-06-12T13:06+0300

türki̇ye

fatih

kapalıçarşı

kapalıçarşı

yangın

i̇stanbul

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Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fatih'te bulunan çarşının trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, dumanın giderek yayıldığı çarşıda güvenlik önlemi aldı.İtfaiyenin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hatayda-aniz-yangini-cikti-zeytin-bahceleri-zarar-gordu-1106441719.html

türki̇ye

fatih

kapalıçarşı

i̇stanbul

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fatih, kapalıçarşı, kapalıçarşı, yangın, i̇stanbul