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Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
Sputnik Türkiye
Tarihi Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fatih'te bulunan çarşının trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, dumanın giderek yayıldığı çarşıda güvenlik önlemi aldı.İtfaiyenin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hatayda-aniz-yangini-cikti-zeytin-bahceleri-zarar-gordu-1106441719.html
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fatih, kapalıçarşı, kapalıçarşı, yangın, i̇stanbul
fatih, kapalıçarşı, kapalıçarşı, yangın, i̇stanbul

Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı

12:44 12.06.2026 (güncellendi: 13:06 12.06.2026)
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı
Kapalıçarşı'da yangın: Çarşı duman altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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Tarihi Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te bulunan çarşının trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, dumanın giderek yayıldığı çarşıda güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.
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