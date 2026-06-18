Dünya Kupası'nda Afrika rüzgarı: Gana Panama'yı devirdi, Portekiz'e Demokratik Kongo çelmesi
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı. Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Panama'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Afrika takımlarının kupadaki yükselişi devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Portekiz, erken bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. 6. dakikada Neto'nun sol taraftan ceza alanına ortasında topu kafa vuruşuyla uzak köşeye gönderen Joao Neves, takımını 1-0 öne geçirdi.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
Neves'in 5. dakika 32. saniyede attığı gol, turnuvanın şu ana kadarki en hızlı 2. golü oldu. Bu organizasyondaki en hızlı golü ise yine aynı statta oynanan maçta Curaçao'ya karşı Almanya formasıyla Felix Nmecha (5 dakika 17 saniye) attı.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
Savunmasını derinde kuran ve çok nadir Portekiz yarı alanında oyun kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5. dakikada skora dengeyi getirdi. Masuaku'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında Wissa, kafa vuruşuyla Diogo Costa'nın yanından topu ağlara yolladı: 1-1.
Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
Yeni kural Portekiz'e korner getirdi
Turnuvada uygulanan yeni kurallar gereği, kalecilerin kale vuruşunu kullanırken çok fazla zaman geçirmesi durumunda rakip takım korner kazanıyor.
53. dakikada kaleci Mpasi, kale atışını kullanmakta gecikince hakem Al Jassim, Portekiz lehine korner verdi.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti.
Maçta 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, 5'i ceza alanında 25 kez topla buluşurken çektiği 3 şutta da kaleyi bulamadı.
Gana'dan Panama'ya son dakika golü
© AA / Mert Alper DervışGana - Panama
Gana - Panama
© AA / Mert Alper Dervış
FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 1. maçında Gana ile Panama takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda karşılaştı.
© AA / Mert Alper DervışGana - Panama
Gana - Panama
© AA / Mert Alper Dervış
Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Standyum'unda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti.
© AA / Mert Alper DervışGana - Panama
Gana - Panama
© AA / Mert Alper Dervış
İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana, 90+5'te Caleb Yirenkyi ile bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.