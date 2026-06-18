Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/dunya-kupasinda-afrika-ruzgari-gana-panamayi-devirdi-portekize-demokratik-kongo-celmesi-1106598516.html
Dünya Kupası'nda Afrika rüzgarı: Gana Panama'yı devirdi, Portekiz'e Demokratik Kongo çelmesi
Dünya Kupası'nda Afrika rüzgarı: Gana Panama'yı devirdi, Portekiz'e Demokratik Kongo çelmesi
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı. Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Panama'yı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T07:51+0300
2026-06-18T07:51+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
portekiz
gana
panama
fifa
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106596513_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_88e0871c72d5ef73830fe4d360f0048d.jpg
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Portekiz, erken bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. 6. dakikada Neto'nun sol taraftan ceza alanına ortasında topu kafa vuruşuyla uzak köşeye gönderen Joao Neves, takımını 1-0 öne geçirdi.Neves'in 5. dakika 32. saniyede attığı gol, turnuvanın şu ana kadarki en hızlı 2. golü oldu. Bu organizasyondaki en hızlı golü ise yine aynı statta oynanan maçta Curaçao'ya karşı Almanya formasıyla Felix Nmecha (5 dakika 17 saniye) attı.Savunmasını derinde kuran ve çok nadir Portekiz yarı alanında oyun kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5. dakikada skora dengeyi getirdi. Masuaku'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında Wissa, kafa vuruşuyla Diogo Costa'nın yanından topu ağlara yolladı: 1-1.Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.Yeni kural Portekiz'e korner getirdiTurnuvada uygulanan yeni kurallar gereği, kalecilerin kale vuruşunu kullanırken çok fazla zaman geçirmesi durumunda rakip takım korner kazanıyor.53. dakikada kaleci Mpasi, kale atışını kullanmakta gecikince hakem Al Jassim, Portekiz lehine korner verdi.Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'ndaPortekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti.Maçta 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, 5'i ceza alanında 25 kez topla buluşurken çektiği 3 şutta da kaleyi bulamadı.Gana'dan Panama'ya son dakika golüFIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 1. maçında Gana ile Panama takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda karşılaştı.Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Standyum'unda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti.İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana, 90+5'te Caleb Yirenkyi ile bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/filenin-sultanlari-set-vermedi-turkiye-belcikayi-3-0-yendi-1106591689.html
portekiz
gana
panama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106596513_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_150e04fb67dc314cffe273febe1a646a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ronaldo, cristiano ronaldo, portekiz, gana, panama, fifa, dünya kupası
ronaldo, cristiano ronaldo, portekiz, gana, panama, fifa, dünya kupası

Dünya Kupası'nda Afrika rüzgarı: Gana Panama'yı devirdi, Portekiz'e Demokratik Kongo çelmesi

07:51 18.06.2026
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı. Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Panama'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Afrika takımlarının kupadaki yükselişi devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Portekiz, erken bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. 6. dakikada Neto'nun sol taraftan ceza alanına ortasında topu kafa vuruşuyla uzak köşeye gönderen Joao Neves, takımını 1-0 öne geçirdi.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
Neves'in 5. dakika 32. saniyede attığı gol, turnuvanın şu ana kadarki en hızlı 2. golü oldu. Bu organizasyondaki en hızlı golü ise yine aynı statta oynanan maçta Curaçao'ya karşı Almanya formasıyla Felix Nmecha (5 dakika 17 saniye) attı.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün
Savunmasını derinde kuran ve çok nadir Portekiz yarı alanında oyun kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5. dakikada skora dengeyi getirdi. Masuaku'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında Wissa, kafa vuruşuyla Diogo Costa'nın yanından topu ağlara yolladı: 1-1.
Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün

Yeni kural Portekiz'e korner getirdi

Turnuvada uygulanan yeni kurallar gereği, kalecilerin kale vuruşunu kullanırken çok fazla zaman geçirmesi durumunda rakip takım korner kazanıyor.
53. dakikada kaleci Mpasi, kale atışını kullanmakta gecikince hakem Al Jassim, Portekiz lehine korner verdi.
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
© AA / Hakan Akgün

Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti.
Maçta 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, 5'i ceza alanında 25 kez topla buluşurken çektiği 3 şutta da kaleyi bulamadı.

Gana'dan Panama'ya son dakika golü

© AA / Mert Alper DervışGana - Panama
Gana - Panama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Gana - Panama
© AA / Mert Alper Dervış
FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 1. maçında Gana ile Panama takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda karşılaştı.
© AA / Mert Alper DervışGana - Panama
Gana - Panama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Gana - Panama
© AA / Mert Alper Dervış
Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Standyum'unda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti.
© AA / Mert Alper DervışGana - Panama
Gana - Panama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Gana - Panama
© AA / Mert Alper Dervış
İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana, 90+5'te Caleb Yirenkyi ile bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.
2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ve Belçika karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
SPOR
Filenin Sultanları set vermedi: Türkiye, Belçika'yı 3-0 yendi
Dün, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала