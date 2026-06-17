https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/filenin-sultanlari-set-vermedi-turkiye-belcikayi-3-0-yendi-1106591689.html
Filenin Sultanları set vermedi: Türkiye, Belçika'yı 3-0 yendi
Filenin Sultanları set vermedi: Türkiye, Belçika'yı 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde karşılaştığı Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T21:50+0300
2026-06-17T21:50+0300
2026-06-17T21:50+0300
spor
filenin sultanları
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
belçika
maç
maç yayını
tarihi maç
türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı konuk etti.Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, özellikle hücum ve bloklardaki üstün performansıyla ilk seti 25-14 kazanarak öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlı ekip, rakibine fırsat vermeden seti 25-13'lük skorla hanesine yazdırdı.Üçüncü sette Belçika'nın skoru eşitlemesine rağmen üstünlüğünü yeniden ele geçiren Türkiye, seti 25-23 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/zehra-gunesin-saglik-durumu-gundem-oldu-tvfden-ilk-aciklama-1106586838.html
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filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), belçika, maç, maç yayını, tarihi maç, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol
filenin sultanları, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), belçika, maç, maç yayını, tarihi maç, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol
Filenin Sultanları set vermedi: Türkiye, Belçika'yı 3-0 yendi
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde karşılaştığı Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı konuk etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, özellikle hücum ve bloklardaki üstün performansıyla ilk seti 25-14 kazanarak öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlı ekip, rakibine fırsat vermeden seti 25-13'lük skorla hanesine yazdırdı.
Üçüncü sette Belçika'nın skoru eşitlemesine rağmen üstünlüğünü yeniden ele geçiren Türkiye, seti 25-23 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.