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Zehra Güneş'in sağlık durumu gündem oldu: TVF'den ilk açıklama
Zehra Güneş'in sağlık durumu gündem oldu: TVF'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Zehra Güneş'in bel ağrısı nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sürdüğü açıklandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T19:09+0300
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Ankara Etabı öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen milli takım kampında yapılan kontroller sonucunda Zehra Güneş'te 'lomber diskopati' tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, milli voleybolcunun tedavi ve rehabilitasyon programının sağlık ekibi tarafından başlatıldığı, uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Ağrılarında önemli ölçüde azalma sağlanan Zehra Güneş'in takım antrenmanlarına ve maç temposuna uyum sürecinin devam ettiği aktarıldı.Oyuncunun sağlık durumunun günlük olarak takip edildiği belirtilirken, maç kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin kararın, fiziksel durumunun müsabaka şartlarını karşılayacak seviyeye ulaşmasının ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin ortak değerlendirmesiyle verileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/milli-voleybolcu-zehra-gunes-maca-gozlukle-cikti-bir-kismimi-goremiyorum-gorusumu-kaybettim-1097133899.html
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zehra güneş, türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, sakatlık
zehra güneş, türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, sakatlık

Zehra Güneş'in sağlık durumu gündem oldu: TVF'den ilk açıklama

19:09 17.06.2026 (güncellendi: 19:10 17.06.2026)
© AAzehra güneş
zehra güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Zehra Güneş'in bel ağrısı nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sürdüğü açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Ankara Etabı öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen milli takım kampında yapılan kontroller sonucunda Zehra Güneş'te 'lomber diskopati' tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, milli voleybolcunun tedavi ve rehabilitasyon programının sağlık ekibi tarafından başlatıldığı, uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Ağrılarında önemli ölçüde azalma sağlanan Zehra Güneş'in takım antrenmanlarına ve maç temposuna uyum sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Oyuncunun sağlık durumunun günlük olarak takip edildiği belirtilirken, maç kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin kararın, fiziksel durumunun müsabaka şartlarını karşılayacak seviyeye ulaşmasının ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin ortak değerlendirmesiyle verileceği kaydedildi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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