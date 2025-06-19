https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/milli-voleybolcu-zehra-gunes-maca-gozlukle-cikti-bir-kismimi-goremiyorum-gorusumu-kaybettim-1097133899.html
Milli voleybolcu Zehra Güneş maça gözlükle çıktı: 'Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim'
Milli voleybolcu Zehra Güneş maça gözlükle çıktı: 'Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim'
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci etabında Dominik Cumhuriyetiyle karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan karşılaşmada... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T00:12+0300
2025-06-19T00:12+0300
2025-06-19T00:13+0300
spor
zehra güneş
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
filenin sultanları
gözlük
gözlükçü
sağlık
sağlık bakanlığı
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Zehra Güneş'in gözüne aldığı darbe nedeniyle koruyucu gözlükle çıktığı maçta, Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.Müsabakadan önce yapılan açıklamalarda, milli voleybolcunun antrenman sırasında yüzüne aldığı top darbesi nedeniyle göz çevresinde şişlik oluştuğu ve bu nedenle koruyucu gözlük taktığı belirtildi.Karşılaşma sonrası sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Zehra Güneş, “Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim, devam etmek istedim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/filenin-sultanlari-beste-bes-yapti-turkiye-dominik-cumhuriyetini-3-0-yendi-1097132051.html
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zehra güneş, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), filenin sultanları, gözlük, gözlükçü, sağlık, sağlık bakanlığı
zehra güneş, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), filenin sultanları, gözlük, gözlükçü, sağlık, sağlık bakanlığı
Milli voleybolcu Zehra Güneş maça gözlükle çıktı: 'Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim'
00:12 19.06.2025 (güncellendi: 00:13 19.06.2025)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci etabında Dominik Cumhuriyetiyle karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup ederek namağlup serisini beş maça çıkardı. Ancak mücadeleye damga vuran gelişme, yıldız oyuncu Zehra Güneş’in koruyucu gözlükle sahaya çıkması oldu.
Zehra Güneş'in gözüne aldığı darbe nedeniyle koruyucu gözlükle çıktığı maçta, Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Müsabakadan önce yapılan açıklamalarda, milli voleybolcunun antrenman sırasında yüzüne aldığı top darbesi nedeniyle göz çevresinde şişlik oluştuğu ve bu nedenle koruyucu gözlük taktığı belirtildi.
Karşılaşma sonrası sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Zehra Güneş, “Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim, devam etmek istedim” ifadelerini kullandı.