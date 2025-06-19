https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/milli-voleybolcu-zehra-gunes-maca-gozlukle-cikti-bir-kismimi-goremiyorum-gorusumu-kaybettim-1097133899.html

Milli voleybolcu Zehra Güneş maça gözlükle çıktı: 'Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim'

Milli voleybolcu Zehra Güneş maça gözlükle çıktı: 'Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim'

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci etabında Dominik Cumhuriyetiyle karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan karşılaşmada... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T00:12+0300

2025-06-19T00:12+0300

2025-06-19T00:13+0300

spor

zehra güneş

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

filenin sultanları

gözlük

gözlükçü

sağlık

sağlık bakanlığı

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Zehra Güneş'in gözüne aldığı darbe nedeniyle koruyucu gözlükle çıktığı maçta, Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.Müsabakadan önce yapılan açıklamalarda, milli voleybolcunun antrenman sırasında yüzüne aldığı top darbesi nedeniyle göz çevresinde şişlik oluştuğu ve bu nedenle koruyucu gözlük taktığı belirtildi.Karşılaşma sonrası sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Zehra Güneş, “Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim, devam etmek istedim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/filenin-sultanlari-beste-bes-yapti-turkiye-dominik-cumhuriyetini-3-0-yendi-1097132051.html

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Sputnik Türkiye

zehra güneş, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), filenin sultanları, gözlük, gözlükçü, sağlık, sağlık bakanlığı