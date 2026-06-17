https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/vergi-denetim-kurulundan-aciklama-riskli-gorulen-arac-satislari-icin-denetim-faaliyetleri-1106588143.html
Vergi Denetim Kurulu’ndan açıklama: 'Riskli görülen araç satışları için denetim faaliyetleri yürütülüyor'
Vergi Denetim Kurulu’ndan açıklama: 'Riskli görülen araç satışları için denetim faaliyetleri yürütülüyor'
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Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamının veya bu dönemde sıfır araç satın alan... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Vergi Denetim Kurulu (VDK), sıfır otomobil satışlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.Kuruldan yapılan açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında motorlu taşıt satışlarının da diğer sektörlerde olduğu gibi risk analizi temelinde takip edildiği ve gerekli görülen durumlarda denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.'Olağan denetim süreçlerinden ibaret'Bu çalışmaların somut veriler ve risk analizleri doğrultusunda yürütülen rutin denetimler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamanın sonunda halkın doğruluğu teyit edilmemiş veya eksik bilgilerle yayılan haberlere karşı dikkatli olmaları istendi.
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Vergi Denetim Kurulu’ndan açıklama: 'Riskli görülen araç satışları için denetim faaliyetleri yürütülüyor'
Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamının veya bu dönemde sıfır araç satın alan kişilerin incelemeye alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Vergi Denetim Kurulu (VDK), sıfır otomobil satışlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.
Kuruldan yapılan açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında motorlu taşıt satışlarının da diğer sektörlerde olduğu gibi risk analizi temelinde takip edildiği ve gerekli görülen durumlarda denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
'Olağan denetim süreçlerinden ibaret'
Bu çalışmaların somut veriler ve risk analizleri doğrultusunda yürütülen rutin denetimler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Araç satış süreçlerinde fatura dışı ödeme, kayıt dışı tahsilat, aksesuar veya ek hizmet bedellerinin belgelendirilmemesi gibi riskli görülen bazı işlemlere yönelik olarak dar kapsamlı ve risk analizine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir. Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde 2021-2024 yıllarında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. VDK Başkanlığımızın çalışmaları, tüm mükellefleri veya tüm araç alıcılarını kapsayan genel bir uygulama niteliğinde olmayıp, yalnızca riskli görülen sınırlı işlem ve mükellef grupları bakımından yürütülen olağan denetim süreçlerinden ibarettir.
Açıklamanın sonunda halkın doğruluğu teyit edilmemiş veya eksik bilgilerle yayılan haberlere karşı dikkatli olmaları istendi.