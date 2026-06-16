https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/maliye-harekete-gecti-sifir-arac-alanlara-yazi-gonderilmeye-baslandi-1106530721.html

Maliye harekete geçti: Sıfır araç alanlara yazı gönderilmeye başlandı

Maliye harekete geçti: Sıfır araç alanlara yazı gönderilmeye başlandı

Sputnik Türkiye

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazılarla araç alım sürecinde yapılan ödemeler, ek aksesuar ücretleri ve nakit tahsilatlar mercek altına... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T09:32+0300

2026-06-16T09:32+0300

2026-06-16T09:32+0300

ekonomi̇

maliye bakanlığı

araç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen sıfır otomobil satışlarına ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.NTV'nin haberine göre, pandemi sonrası dönemde yaşanan araç tedarik sorunları ve çip krizi nedeniyle bazı bayilerde ortaya çıkan ek ücret ve aksesuar uygulamalarına yönelik iddialar doğrultusunda harekete geçen Başkanlık, araç satın alan vatandaşlardan bilgi ve belge talep etmeye başladı.Araç bedeli ve ödeme yöntemleri sorgulanıyorGönderilen yazılarda, araçların hangi bedelle satın alındığı ve ödemenin hangi yöntemle gerçekleştirildiğine ilişkin detaylı bilgi isteniyor.Vatandaşlardan;İncelemede, araç satış bedelinin dışında herhangi bir ek ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor.Ek aksesuar ve hizmetler mercek altındaVergi Denetim Kurulu, araç satışları sırasında sunulan ek aksesuar, boya koruma, park sensörü, navigasyon, yan basamak, rüzgarlık, paspas ve benzeri ürünlere ilişkin ödemeleri de inceliyor.Araç sahiplerinden;gibi bilgilerin paylaşılması isteniyor.Bayiden çıkarken araçta aksesuar olup olmadığı soruluyorİncelemede dikkat çeken başlıklardan biri de aksesuarların araca ne zaman takıldığı oldu.Başkanlık, araç teslim edilirken aksesuarların araç üzerinde bulunup bulunmadığını, sonradan servislerde ekleme yapılıp yapılmadığını da sorguluyor.Bu kapsamda araç sahiplerinden detaylı açıklama talep ediliyor.Ek garanti ve sigorta ödemeleri de araştırılıyorSadece aksesuarlar değil, araç satışına bağlı olarak alınan ek garanti, sigorta ve benzeri hizmetler için yapılan ödemeler de inceleme kapsamına alındı.Bu ödemelerin hangi tarihte ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin belgeler talep edilirken, araç satış bedeli dışında yapılan tüm ödemelerin açıklanması isteniyor.Yaklaşık 4 milyon araç sahibini ilgilendiriyorTürkiye'de 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 4 milyon sıfır araç satışı gerçekleşti.Vergi Denetim Kurulu'nun başlattığı çalışma kapsamında söz konusu dönemde araç satın alan çok sayıda kişiye yazı gönderildiği belirtiliyor.15 gün içinde yanıt zorunluluğuBaşkanlığın gönderdiği bilgi taleplerine ilişkin vatandaşların 15 gün içerisinde yanıt vermesi gerekiyor.Talep edilen bilgilerin imzalı dilekçe ile birlikte, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri eklenerek ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi isteniyor.Yanıt vermeyenlere ceza uygulanacakVergi Denetim Kurulu'nun talep ettiği bilgilerin süresi içinde verilmemesi, eksik sunulması veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.İlk cezanın ardından yeniden süre tanınacağı, ikinci kez bilgi verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması durumunda ise cezanın iki katına çıkarılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/yetki-belgesi-olmadan-ikinci-el-arac-satanlara-ceza-108-milyon-lirayi-asti-1106504312.html

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maliye bakanlığı, araç