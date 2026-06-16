https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/maliye-harekete-gecti-sifir-arac-alanlara-yazi-gonderilmeye-baslandi-1106530721.html
Maliye harekete geçti: Sıfır araç alanlara yazı gönderilmeye başlandı
Maliye harekete geçti: Sıfır araç alanlara yazı gönderilmeye başlandı
Sputnik Türkiye
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazılarla araç alım sürecinde yapılan ödemeler, ek aksesuar ücretleri ve nakit tahsilatlar mercek altına... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T09:32+0300
2026-06-16T09:32+0300
2026-06-16T09:32+0300
ekonomi̇
maliye bakanlığı
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088692402_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_edadfc822e957c3938f643ec4ee8ca1e.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen sıfır otomobil satışlarına ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.NTV'nin haberine göre, pandemi sonrası dönemde yaşanan araç tedarik sorunları ve çip krizi nedeniyle bazı bayilerde ortaya çıkan ek ücret ve aksesuar uygulamalarına yönelik iddialar doğrultusunda harekete geçen Başkanlık, araç satın alan vatandaşlardan bilgi ve belge talep etmeye başladı.Araç bedeli ve ödeme yöntemleri sorgulanıyorGönderilen yazılarda, araçların hangi bedelle satın alındığı ve ödemenin hangi yöntemle gerçekleştirildiğine ilişkin detaylı bilgi isteniyor.Vatandaşlardan;İncelemede, araç satış bedelinin dışında herhangi bir ek ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor.Ek aksesuar ve hizmetler mercek altındaVergi Denetim Kurulu, araç satışları sırasında sunulan ek aksesuar, boya koruma, park sensörü, navigasyon, yan basamak, rüzgarlık, paspas ve benzeri ürünlere ilişkin ödemeleri de inceliyor.Araç sahiplerinden;gibi bilgilerin paylaşılması isteniyor.Bayiden çıkarken araçta aksesuar olup olmadığı soruluyorİncelemede dikkat çeken başlıklardan biri de aksesuarların araca ne zaman takıldığı oldu.Başkanlık, araç teslim edilirken aksesuarların araç üzerinde bulunup bulunmadığını, sonradan servislerde ekleme yapılıp yapılmadığını da sorguluyor.Bu kapsamda araç sahiplerinden detaylı açıklama talep ediliyor.Ek garanti ve sigorta ödemeleri de araştırılıyorSadece aksesuarlar değil, araç satışına bağlı olarak alınan ek garanti, sigorta ve benzeri hizmetler için yapılan ödemeler de inceleme kapsamına alındı.Bu ödemelerin hangi tarihte ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin belgeler talep edilirken, araç satış bedeli dışında yapılan tüm ödemelerin açıklanması isteniyor.Yaklaşık 4 milyon araç sahibini ilgilendiriyorTürkiye'de 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 4 milyon sıfır araç satışı gerçekleşti.Vergi Denetim Kurulu'nun başlattığı çalışma kapsamında söz konusu dönemde araç satın alan çok sayıda kişiye yazı gönderildiği belirtiliyor.15 gün içinde yanıt zorunluluğuBaşkanlığın gönderdiği bilgi taleplerine ilişkin vatandaşların 15 gün içerisinde yanıt vermesi gerekiyor.Talep edilen bilgilerin imzalı dilekçe ile birlikte, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri eklenerek ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi isteniyor.Yanıt vermeyenlere ceza uygulanacakVergi Denetim Kurulu'nun talep ettiği bilgilerin süresi içinde verilmemesi, eksik sunulması veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.İlk cezanın ardından yeniden süre tanınacağı, ikinci kez bilgi verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması durumunda ise cezanın iki katına çıkarılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/yetki-belgesi-olmadan-ikinci-el-arac-satanlara-ceza-108-milyon-lirayi-asti-1106504312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088692402_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_205991b851492829f1d83442e2b0bce4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maliye bakanlığı, araç
Maliye harekete geçti: Sıfır araç alanlara yazı gönderilmeye başlandı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazılarla araç alım sürecinde yapılan ödemeler, ek aksesuar ücretleri ve nakit tahsilatlar mercek altına alınırken, talep edilen bilgileri 15 gün içinde vermeyen veya eksik beyanda bulunanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen sıfır otomobil satışlarına ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.
NTV'nin haberine göre, pandemi sonrası dönemde yaşanan araç tedarik sorunları ve çip krizi nedeniyle bazı bayilerde ortaya çıkan ek ücret ve aksesuar uygulamalarına yönelik iddialar doğrultusunda harekete geçen Başkanlık, araç satın alan vatandaşlardan bilgi ve belge talep etmeye başladı.
Araç bedeli ve ödeme yöntemleri sorgulanıyor
Gönderilen yazılarda, araçların hangi bedelle satın alındığı ve ödemenin hangi yöntemle gerçekleştirildiğine ilişkin detaylı bilgi isteniyor.
Nakit ödeme yapıldıysa buna ilişkin açıklamalar talep ediliyor.
İncelemede, araç satış bedelinin dışında herhangi bir ek ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor.
Ek aksesuar ve hizmetler mercek altında
Vergi Denetim Kurulu, araç satışları sırasında sunulan ek aksesuar, boya koruma, park sensörü, navigasyon, yan basamak, rüzgarlık, paspas ve benzeri ürünlere ilişkin ödemeleri de inceliyor.
Aksesuarların hangi firma tarafından satıldığı,
Fatura düzenlenip düzenlenmediği,
Ürünlerin fiyatı ve ödeme belgeleri
gibi bilgilerin paylaşılması isteniyor.
Bayiden çıkarken araçta aksesuar olup olmadığı soruluyor
İncelemede dikkat çeken başlıklardan biri de aksesuarların araca ne zaman takıldığı oldu.
Başkanlık, araç teslim edilirken aksesuarların araç üzerinde bulunup bulunmadığını, sonradan servislerde ekleme yapılıp yapılmadığını da sorguluyor.
Bu kapsamda araç sahiplerinden detaylı açıklama talep ediliyor.
Ek garanti ve sigorta ödemeleri de araştırılıyor
Sadece aksesuarlar değil, araç satışına bağlı olarak alınan ek garanti, sigorta ve benzeri hizmetler için yapılan ödemeler de inceleme kapsamına alındı.
Bu ödemelerin hangi tarihte ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin belgeler talep edilirken, araç satış bedeli dışında yapılan tüm ödemelerin açıklanması isteniyor.
Yaklaşık 4 milyon araç sahibini ilgilendiriyor
Türkiye'de 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 4 milyon sıfır araç satışı gerçekleşti.
Vergi Denetim Kurulu'nun başlattığı çalışma kapsamında söz konusu dönemde araç satın alan çok sayıda kişiye yazı gönderildiği belirtiliyor.
15 gün içinde yanıt zorunluluğu
Başkanlığın gönderdiği bilgi taleplerine ilişkin vatandaşların 15 gün içerisinde yanıt vermesi gerekiyor.
Talep edilen bilgilerin imzalı dilekçe ile birlikte, kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri eklenerek ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi isteniyor.
Yanıt vermeyenlere ceza uygulanacak
Vergi Denetim Kurulu'nun talep ettiği bilgilerin süresi içinde verilmemesi, eksik sunulması veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
İlk cezanın ardından yeniden süre tanınacağı, ikinci kez bilgi verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması durumunda ise cezanın iki katına çıkarılacağı bildirildi.