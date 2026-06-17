https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/simonyan-putin-cok-merhametli-biri-1106579805.html

Simonyan: Putin çok merhametli biri

Simonyan: Putin çok merhametli biri

Sputnik Türkiye

Putin'in kişiliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Simonyan, Rus liderin merhametinden çok etkilendiğini vurguladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T15:19+0300

2026-06-17T15:19+0300

2026-06-17T15:19+0300

dünya

vladimir putin

rusya

russia today (rt)

sputnik

rossiya segodnya

margarita simonyan

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Sputnik'in de bağlı olduğu uluslararası ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu ve Russia Today (RT) televizyon kanalı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel özelliklerine dair ilgi çekici değerlendirmelerde bulundu. Simonyan, Çinli profesör ve gazeteci Zhang Weiwei'ye verdiği röportajda, Putin'in en belirgin ve önemli özelliğinin merhametli olması olduğunu vurguladı.Simonyan, Rusya liderine dair bu kişisel görüşünü "Vladimir Putin çok merhametli bir insan. Bu özellik onda, Hz. İsa’nın bize miras bıraktığı o yüksek standartlara yakın bir seviyede" ifadeleriyle dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fidan-ve-soygu-bir-araya-geldi-1106569848.html

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vladimir putin, rusya, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, margarita simonyan