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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/simonyan-putin-cok-merhametli-biri-1106579805.html
Simonyan: Putin çok merhametli biri
Simonyan: Putin çok merhametli biri
Sputnik Türkiye
Putin'in kişiliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Simonyan, Rus liderin merhametinden çok etkilendiğini vurguladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T15:19+0300
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dünya
vladimir putin
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rossiya segodnya
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Sputnik'in de bağlı olduğu uluslararası ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu ve Russia Today (RT) televizyon kanalı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel özelliklerine dair ilgi çekici değerlendirmelerde bulundu. Simonyan, Çinli profesör ve gazeteci Zhang Weiwei'ye verdiği röportajda, Putin'in en belirgin ve önemli özelliğinin merhametli olması olduğunu vurguladı.Simonyan, Rusya liderine dair bu kişisel görüşünü "Vladimir Putin çok merhametli bir insan. Bu özellik onda, Hz. İsa’nın bize miras bıraktığı o yüksek standartlara yakın bir seviyede" ifadeleriyle dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fidan-ve-soygu-bir-araya-geldi-1106569848.html
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vladimir putin, rusya, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, margarita simonyan
vladimir putin, rusya, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, margarita simonyan

Simonyan: Putin çok merhametli biri

15:19 17.06.2026
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Multimedya arşivine gidin Simonyan - Putin
 Simonyan - Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
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Putin'in kişiliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Simonyan, Rus liderin merhametinden çok etkilendiğini vurguladı.
Sputnik'in de bağlı olduğu uluslararası ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu ve Russia Today (RT) televizyon kanalı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel özelliklerine dair ilgi çekici değerlendirmelerde bulundu.

Simonyan, Çinli profesör ve gazeteci Zhang Weiwei'ye verdiği röportajda, Putin'in en belirgin ve önemli özelliğinin merhametli olması olduğunu vurguladı.

Simonyan, Rusya liderine dair bu kişisel görüşünü "Vladimir Putin çok merhametli bir insan. Bu özellik onda, Hz. İsa’nın bize miras bıraktığı o yüksek standartlara yakın bir seviyede" ifadeleriyle dile getirdi.
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