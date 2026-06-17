https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fidan-ve-soygu-bir-araya-geldi-1106569848.html

Fidan ve Şoygu bir araya geldi: 'Çok farklı sorunlara her zaman karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulduk'

Fidan ve Şoygu bir araya geldi: 'Çok farklı sorunlara her zaman karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulduk'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile buluştu. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T11:39+0300

2026-06-17T11:39+0300

2026-06-17T12:09+0300

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rus-türk ilişkileri

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Rusya ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.Şoygu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin müdahalesi olmasaydı Ukrayna’daki çatışmanın çok daha önce İstanbul'daki anlaşma temelinde sonlandırılabileceğini vurguladı.Şoygu, o dönem İstanbul'da hazırlanan ve çözüm için kritik bir zemin oluşturan belgelere dikkat çekerek, bu sürecin çatışmaları bitirmek adına atılmış yegane adım olduğunun altını çizdi. Rusya ve Türkiye'nin bu anlaşmanın uygulanması için her şeyi yaptığını anımsattı.Şoygu'nun öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Rusya ve Türkiye, çok farklı sorunlar üzerinde her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler buldu 🔴Bunun bir örneği Suriye'de uluslararası terörizmle mücadele konusundaki ortak çalışmaydı 🔴Zor zamanlardı, ancak Rusya ve Türkiye her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler buldu ve ister Suriye topraklarında gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulması olsun, isterse uluslararası teröristlerle mücadele olsun, işimizi tamamlamadığımız bir durum hatırlamıyorum 🔴Ukrayna konusunda, Türk gemilerinin Ukrayna limanlarından geri getirilmesi, Türkiye'ye gıda sevkiyatının organize edilmesi, uzun süre bloke edilmiş kargoların serbest bırakılması konularındaki ortak çalışmalar da bunlar arasında🔴BM, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen tek taraftı 🔴Elbette Türkiye'nin, Karadeniz gıda sevkiyatı anlaşması mekanizmasının oluşturulmasındaki katılımına değer veriyoruz🔴O zaman hem Rusya hem de Türkiye, yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi 🔴Anlaşmalarımızın üçüncü tarafı olan katılımcı, yani BM üstlendiği yükümlülükleri yerine getiremediFidan: Ortak çabalarımız Kafkasya ve Orta Asya'da istikrar için büyük önem taşıyorDışişleri Bakanı Fidan da, Rusya ve Türkiye'nin zorlu krizlerin çözümü için yürüttüğü ortak çalışmalara dikkat çekerek Ankara'nın Ukrayna krizinin sonlanması için her şeyi yaptığını vurguladı.Fidan'ın öne çıkan açıklamaları:🔴Türkiye, Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor🔴Kafkasya ve Orta Asya'da istikrarın geliştirilmesi için Rusya ile ortak çabalarımız büyük önem taşıyor🔴Ticari ilişkiler ve lojistik konuları çok büyük bir değere sahip🔴En zor zamanlarda işbirliği yaptık ve birlikte çalıştık🔴Suriye'de istikrarın sağlanması konusundaki çabalarınız için size teşekkürlerimi sunmak isterim🔴Ankara ve Moskova'yı geniş bir ikili ve bölgesel gündem konuları birbirine bağlamakta olup, bu konulardaki etkileşim her iki ülke için de stratejik önemini koruyor

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hakan fidan, moskova, türkiye, sergey şoygu, rusya, rus-türk ilişkileri