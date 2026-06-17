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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/samanyolunun-merkezindeki-kara-deligin-gizemi-cozuldu-1106567514.html
Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin gizemi çözüldü
Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin gizemi çözüldü
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'dan kaynaklanan devasa bir kozmik rüzgarın izlerini tespit etti. Keşif... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T10:27+0300
2026-06-17T10:27+0300
yaşam
samanyolu galaksisi
güneş
bilim
kara delik
araştırma
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Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'dan yayılan kozmik ölçekli bir rüzgara dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, bu keşfin gökbilimde uzun yıllardır yanıt bekleyen önemli bir soruyu açıklayabileceğini belirtti.Yaklaşık 4 milyon Güneş kütlesine sahip olan bu kara delik, yarım asrı aşkın süredir bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Fizik kurallarına göre kara deliklerin yalnızca madde yutması değil, aynı zamanda çevrelerine rüzgar veya jet şeklinde enerji ve parçacık püskürtmesi bekleniyor. Ancak yapılan gözlemlerde galaksinin merkezindeki bu kara delik, şimdiye kadar alışılmadık derecede sessiz görünüyordu.Kayıp kozmik rüzgara dair kanıt bulunduABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar Mark Gorski ve Lena Murchikova, yaklaşık beş yıl süren gözlemlerin ardından kara deliğin çevresini son derece ayrıntılı şekilde haritaladı. Elde edilen görüntülerde, soğuk gazın bulunmadığı büyük ve koni biçimli bir boşluk tespit edildi. Araştırmacılara göre bu yapı, yalnızca kara delikten çıkan sıcak gaz rüzgarı tarafından oluşturulmuş olabilir.Çalışma kapsamında Şili'deki ALMA radyo teleskopları kullanılarak Sagittarius A* çevresindeki soğuk gazın şimdiye kadarki en detaylı haritası çıkarıldı. Ardından NASA'nın Chandra X-Işını Gözlemevi verileriyle bölgedeki sıcak plazma hareketleri incelendi. Bulgular, kara deliğin çevresindeki sıcak gazın soğuk gazı iterek söz konusu boşluğu oluşturduğunu gösterdi.Araştırmacılar, rüzgarın doğrudan gözlemlenmediğini ancak etkilerinin açık biçimde görüldüğünü belirtiyor. Bilim insanlarına göre keşif, Sagittarius A*'ın diğer süper kütleli kara deliklerden farklı davranmadığını ve mevcut kara delik fiziği modellerinin doğrulandığını ortaya koydu.Uzmanlar, süper kütleli kara deliklerin zaman zaman son derece aktif dönemler geçirse de çoğu zaman düşük enerjili ve tespit edilmesi zor rüzgarlar ürettiğini ifade ediyor. Sagittarius A*'ın da şu anda sakin bir evrede bulunduğu ve bu nedenle rüzgarın bugüne kadar fark edilmesinin güçleştiği düşünülüyor.Araştırma, The Astrophysical Journal Letters'da yayımlandı. Araştırma ekibi, kara deliğin çevresindeki gaz yapısını daha geniş bir bölgede inceleyerek bu rüzgarın galaksi üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
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samanyolu galaksisi, güneş, bilim, kara delik, araştırma
samanyolu galaksisi, güneş, bilim, kara delik, araştırma

Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin gizemi çözüldü

10:27 17.06.2026
© Fotoğraf : EHT Collaboration2021 yılının en iyi uzay görüntüleri
2021 yılının en iyi uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Fotoğraf : EHT Collaboration
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Bilim insanları, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'dan kaynaklanan devasa bir kozmik rüzgarın izlerini tespit etti. Keşif, onlarca yıldır gökbilimcileri şaşırtan bir gizemin çözülmesine yardımcı olabilir.
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'dan yayılan kozmik ölçekli bir rüzgara dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, bu keşfin gökbilimde uzun yıllardır yanıt bekleyen önemli bir soruyu açıklayabileceğini belirtti.
Yaklaşık 4 milyon Güneş kütlesine sahip olan bu kara delik, yarım asrı aşkın süredir bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Fizik kurallarına göre kara deliklerin yalnızca madde yutması değil, aynı zamanda çevrelerine rüzgar veya jet şeklinde enerji ve parçacık püskürtmesi bekleniyor. Ancak yapılan gözlemlerde galaksinin merkezindeki bu kara delik, şimdiye kadar alışılmadık derecede sessiz görünüyordu.

Kayıp kozmik rüzgara dair kanıt bulundu

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar Mark Gorski ve Lena Murchikova, yaklaşık beş yıl süren gözlemlerin ardından kara deliğin çevresini son derece ayrıntılı şekilde haritaladı. Elde edilen görüntülerde, soğuk gazın bulunmadığı büyük ve koni biçimli bir boşluk tespit edildi. Araştırmacılara göre bu yapı, yalnızca kara delikten çıkan sıcak gaz rüzgarı tarafından oluşturulmuş olabilir.
Çalışma kapsamında Şili'deki ALMA radyo teleskopları kullanılarak Sagittarius A* çevresindeki soğuk gazın şimdiye kadarki en detaylı haritası çıkarıldı. Ardından NASA'nın Chandra X-Işını Gözlemevi verileriyle bölgedeki sıcak plazma hareketleri incelendi. Bulgular, kara deliğin çevresindeki sıcak gazın soğuk gazı iterek söz konusu boşluğu oluşturduğunu gösterdi.
Araştırmacılar, rüzgarın doğrudan gözlemlenmediğini ancak etkilerinin açık biçimde görüldüğünü belirtiyor. Bilim insanlarına göre keşif, Sagittarius A*'ın diğer süper kütleli kara deliklerden farklı davranmadığını ve mevcut kara delik fiziği modellerinin doğrulandığını ortaya koydu.
Uzmanlar, süper kütleli kara deliklerin zaman zaman son derece aktif dönemler geçirse de çoğu zaman düşük enerjili ve tespit edilmesi zor rüzgarlar ürettiğini ifade ediyor. Sagittarius A*'ın da şu anda sakin bir evrede bulunduğu ve bu nedenle rüzgarın bugüne kadar fark edilmesinin güçleştiği düşünülüyor.
Araştırma, The Astrophysical Journal Letters'da yayımlandı. Araştırma ekibi, kara deliğin çevresindeki gaz yapısını daha geniş bir bölgede inceleyerek bu rüzgarın galaksi üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
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