Saatte 120 bin kilometre hızla geldi, ABD semalarında infilak etti: '300 ton TNT gücünde'

ABD'nin kuzeydoğusunda atmosfere giren bir gök taşı, yaklaşık 64 kilometre yükseklikte parçalandı. NASA, patlamanın 300 ton TNT'ye eş değer enerji açığa... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

ABD'nin kuzeydoğu semalarında Dünya atmosferine giren bir gök taşı, büyük bir gürültüyle infilak ederek bölge sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. NASA'nın açıklamasına göre olay, cumartesi günü yerel saatle 14.06'da Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğusu üzerinde meydana geldi.NASA Haber Müdürü Yardımcısı Jennifer Dooren, ateş topu olarak tanımlanan gök taşının yaklaşık 64 kilometre yükseklikte parçalandığını ve patlama sırasında 300 ton TNT'ye eş değer enerji açığa çıktığını belirtti.Dooren, olayın herhangi bir meteor yağmuru ile bağlantılı olmadığını vurgulayarak, cismin doğal bir gök taşı olduğunu, uzay çöpü ya da atmosfere yeniden giren bir uydu parçası olmadığını ifade etti.Ses patlamaları paniğe yol açtıYetkililere göre gök taşı atmosfere giriş sırasında saatte 120 bin kilometreden fazla hızla hareket ediyordu. Patlamanın ardından bölgede güçlü ses patlamaları duyuldu. Bazı vatandaşlar evlerinin sarsıldığını belirtirken, sosyal medyada paylaşılan çok sayıda mesajda ani gürültünün deprem veya patlama sanıldığı ifade edildi.NASA, duyulan şiddetli seslerin yüksek irtifadaki parçalanmanın oluşturduğu şok dalgalarından kaynaklandığını açıkladı.Çelyabinsk olayını hatırlattıOlay, 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kenti üzerinde meydana gelen ve dünya çapında ses getiren gök taşı patlamasını yeniden gündeme taşıdı.NASA verilerine göre Çelyabinsk üzerindeki gök taşı yaklaşık 22 kilometre yükseklikte parçalanmış ve 440 bin ton TNT gücünde enerji açığa çıkarmıştı. Patlamanın oluşturduğu şok dalgası geniş bir alanda pencerelerin kırılmasına neden olmuş, çoğu cam kırıklarından kaynaklanan yaralanmalar olmak üzere bin 600'den fazla kişi yaralanmıştı.Uzmanlar, son olayın Çelyabinsk'teki patlamadan çok daha küçük ölçekte gerçekleştiğini ancak yine de gök taşlarının atmosfere giriş sırasında ne kadar büyük enerji açığa çıkarabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

