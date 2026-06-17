https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fed-faiz-karari-aciklandi-1106589291.html
FED faiz kararı açıklandı
FED faiz kararı açıklandı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (FED), Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda faiz oranlarını sabit tuttu. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T21:01+0300
2026-06-17T21:01+0300
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faiz oranı
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ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını yüzde 3.50 - 3.75 aralığında sabit tuttu.Warsh başkanlığındaki ilk toplantıda değişiklik olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/yeni-fed-baskani-onaylandi-kevin-warsh-goreve-baslayacak-1105714418.html
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abd, washington, fed, merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı
abd, washington, fed, merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı
FED faiz kararı açıklandı
21:01 17.06.2026 (güncellendi: 21:28 17.06.2026)
ABD Merkez Bankası (FED), Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda faiz oranlarını sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını yüzde 3.50 - 3.75 aralığında sabit tuttu.
Warsh başkanlığındaki ilk toplantıda değişiklik olmadı.