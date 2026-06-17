Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/diyabet-hastalari-icin-dikkat-ceken-bulgu-demans-riski-daha-yuksek-olabilir-1106585386.html
Diyabet hastaları için dikkat çeken bulgu: Demans riski daha yüksek olabilir
Diyabet hastaları için dikkat çeken bulgu: Demans riski daha yüksek olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, diyabet ile demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular, kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T18:48+0300
2026-06-17T18:48+0300
sağlik
demans
diyabet
i̇nsülin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105987735_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_fa409f6540be2cb1dfea3c5155f82069.png
The Conversation'da yayımlanan derleme yazıda, diyabet ile demans arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmalar, diyabet hastalarının demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.Uzmanlara göre yalnızca yüksek kan şekeri değil, insülin direnci, damar hasarı ve beyin hücrelerinin enerji kullanımındaki bozulmalar da bu bağlantıda rol oynuyor.Bazı çalışmalarda diyabeti bulunan kişilerin demans geliştirme olasılığının diyabeti olmayanlara göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksek olduğu bildirildi.Araştırmacılar ayrıca Alzheimer hastalığı ile diyabet arasında çift yönlü bir ilişki bulunabileceğine dikkat çekiyor.Diyabet ilaçları beyin sağlığını da etkileyebilirSon yıllarda yapılan çalışmalar, bazı diyabet ilaçlarının yalnızca kan şekerini kontrol etmekle kalmayıp beyin sağlığı üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koydu.Araştırmalarda metformin, GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT2 inhibitörleri gibi ilaçların demans riskini azaltma potansiyeli gösterdiği bildirildi.Bilim insanları ayrıca insülinin doğrudan beyne ulaştırılmasını amaçlayan tedaviler üzerinde de çalışmalar yürütüyor.Uzmanlar, elde edilen bulguların diyabetin yalnızca kalp ve böbrek sağlığı açısından değil, beyin sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu gösterdiğini belirtiyor.Araştırmacılar, diyabet tedavisinde kullanılan bazı yöntemlerin gelecekte demansın önlenmesi veya yavaşlatılmasında da rol oynayıp oynayamayacağını anlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/yeni-arastirma-yaygin-plastik-madde-omur-boyu-kaygiyla-iliskilendirildi-1106584135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105987735_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_545a22272f5b20df263b108953b02ba1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
demans, diyabet, i̇nsülin
demans, diyabet, i̇nsülin

Diyabet hastaları için dikkat çeken bulgu: Demans riski daha yüksek olabilir

18:48 17.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYaşlı
Yaşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Bilim insanları, diyabet ile demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular, kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını etkileyebildiğini, bazı diyabet ilaçlarının ise demans riskini azaltabileceğini gösterdi.
The Conversation'da yayımlanan derleme yazıda, diyabet ile demans arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmalar, diyabet hastalarının demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre yalnızca yüksek kan şekeri değil, insülin direnci, damar hasarı ve beyin hücrelerinin enerji kullanımındaki bozulmalar da bu bağlantıda rol oynuyor.
Bazı çalışmalarda diyabeti bulunan kişilerin demans geliştirme olasılığının diyabeti olmayanlara göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksek olduğu bildirildi.
Araştırmacılar ayrıca Alzheimer hastalığı ile diyabet arasında çift yönlü bir ilişki bulunabileceğine dikkat çekiyor.

Diyabet ilaçları beyin sağlığını da etkileyebilir

Son yıllarda yapılan çalışmalar, bazı diyabet ilaçlarının yalnızca kan şekerini kontrol etmekle kalmayıp beyin sağlığı üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmalarda metformin, GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT2 inhibitörleri gibi ilaçların demans riskini azaltma potansiyeli gösterdiği bildirildi.
Bilim insanları ayrıca insülinin doğrudan beyne ulaştırılmasını amaçlayan tedaviler üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
Uzmanlar, elde edilen bulguların diyabetin yalnızca kalp ve böbrek sağlığı açısından değil, beyin sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Araştırmacılar, diyabet tedavisinde kullanılan bazı yöntemlerin gelecekte demansın önlenmesi veya yavaşlatılmasında da rol oynayıp oynayamayacağını anlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Kaygı bozukluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
SAĞLIK
Yeni araştırma: Yaygın plastik madde ömür boyu kaygıyla ilişkilendirildi
17:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала