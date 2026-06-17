https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/diyabet-hastalari-icin-dikkat-ceken-bulgu-demans-riski-daha-yuksek-olabilir-1106585386.html
Diyabet hastaları için dikkat çeken bulgu: Demans riski daha yüksek olabilir
Diyabet hastaları için dikkat çeken bulgu: Demans riski daha yüksek olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, diyabet ile demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular, kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T18:48+0300
2026-06-17T18:48+0300
2026-06-17T18:48+0300
sağlik
demans
diyabet
i̇nsülin
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The Conversation'da yayımlanan derleme yazıda, diyabet ile demans arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmalar, diyabet hastalarının demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.Uzmanlara göre yalnızca yüksek kan şekeri değil, insülin direnci, damar hasarı ve beyin hücrelerinin enerji kullanımındaki bozulmalar da bu bağlantıda rol oynuyor.Bazı çalışmalarda diyabeti bulunan kişilerin demans geliştirme olasılığının diyabeti olmayanlara göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksek olduğu bildirildi.Araştırmacılar ayrıca Alzheimer hastalığı ile diyabet arasında çift yönlü bir ilişki bulunabileceğine dikkat çekiyor.Diyabet ilaçları beyin sağlığını da etkileyebilirSon yıllarda yapılan çalışmalar, bazı diyabet ilaçlarının yalnızca kan şekerini kontrol etmekle kalmayıp beyin sağlığı üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koydu.Araştırmalarda metformin, GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT2 inhibitörleri gibi ilaçların demans riskini azaltma potansiyeli gösterdiği bildirildi.Bilim insanları ayrıca insülinin doğrudan beyne ulaştırılmasını amaçlayan tedaviler üzerinde de çalışmalar yürütüyor.Uzmanlar, elde edilen bulguların diyabetin yalnızca kalp ve böbrek sağlığı açısından değil, beyin sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu gösterdiğini belirtiyor.Araştırmacılar, diyabet tedavisinde kullanılan bazı yöntemlerin gelecekte demansın önlenmesi veya yavaşlatılmasında da rol oynayıp oynayamayacağını anlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/yeni-arastirma-yaygin-plastik-madde-omur-boyu-kaygiyla-iliskilendirildi-1106584135.html
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demans, diyabet, i̇nsülin
demans, diyabet, i̇nsülin
Diyabet hastaları için dikkat çeken bulgu: Demans riski daha yüksek olabilir
Bilim insanları, diyabet ile demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular, kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını etkileyebildiğini, bazı diyabet ilaçlarının ise demans riskini azaltabileceğini gösterdi.
The Conversation'da yayımlanan derleme yazıda, diyabet ile demans arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırmalar, diyabet hastalarının demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre yalnızca yüksek kan şekeri değil, insülin direnci, damar hasarı ve beyin hücrelerinin enerji kullanımındaki bozulmalar da bu bağlantıda rol oynuyor.
Bazı çalışmalarda diyabeti bulunan kişilerin demans geliştirme olasılığının diyabeti olmayanlara göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksek olduğu bildirildi.
Araştırmacılar ayrıca Alzheimer hastalığı ile diyabet arasında çift yönlü bir ilişki bulunabileceğine dikkat çekiyor.
Diyabet ilaçları beyin sağlığını da etkileyebilir
Son yıllarda yapılan çalışmalar, bazı diyabet ilaçlarının yalnızca kan şekerini kontrol etmekle kalmayıp beyin sağlığı üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmalarda metformin, GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT2 inhibitörleri gibi ilaçların demans riskini azaltma potansiyeli gösterdiği bildirildi.
Bilim insanları ayrıca insülinin doğrudan beyne ulaştırılmasını amaçlayan tedaviler üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
Uzmanlar, elde edilen bulguların diyabetin yalnızca kalp ve böbrek sağlığı açısından değil, beyin sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Araştırmacılar, diyabet tedavisinde kullanılan bazı yöntemlerin gelecekte demansın önlenmesi veya yavaşlatılmasında da rol oynayıp oynayamayacağını anlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.