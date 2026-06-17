https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/yeni-arastirma-yaygin-plastik-madde-omur-boyu-kaygiyla-iliskilendirildi-1106584135.html
Yeni araştırma: Yaygın plastik madde ömür boyu kaygıyla ilişkilendirildi
Yeni araştırma: Yaygın plastik madde ömür boyu kaygıyla ilişkilendirildi
Sputnik Türkiye
Yaygın olarak kullanılan bir plastik kimyasalının, yaşamın erken dönemlerinde maruz kalındığında ilerleyen yaşlarda kaygı davranışlarını artırabileceği öne... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T17:56+0300
2026-06-17T17:56+0300
2026-06-17T17:56+0300
sağlik
plastik
kaygı
anksiyete
davranış
testosteron
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ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen ENDO 2026 toplantısında sunulan araştırma, plastik ürünlerde yaygın olarak kullanılan DEHP adlı kimyasalı mercek altına aldı.Araştırma, Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan bilim insanları tarafından yürütüldü.DEHP; oyuncaklar, tıbbi cihazlar, duş perdeleri ve yağmurluklar gibi çok sayıda üründe plastiği daha esnek hale getirmek amacıyla kullanılıyor.Bilim insanları, hamilelik ve doğum sonrası erken dönemde bu maddeye maruz kalan erkek farelerin yetişkinlikte daha yüksek düzeyde kaygı davranışları sergilediğini bildirdi.Etki yetişkinlikte de devam ettiAraştırmada hamile farelere gebeliğin başlangıcından yavrular sütten kesilene kadar düzenli olarak DEHP verildi. Yetişkinliğe ulaşan erkek yavrular daha sonra çeşitli davranış testlerine tabi tutuldu.Sonuçlara göre DEHP'ye maruz kalan hayvanlar açık alanlardan daha fazla kaçındı, kapalı alanlarda daha uzun süre kaldı ve daha fazla hareketsiz kalma davranışı gösterdi. Araştırmacılar, bu bulguların kaygı düzeylerinde artışa işaret ettiğini belirtti.Bazı tedaviler etkileri tersine çevirdiÇalışmada ayrıca bazı hayvanlara GABA agonistleri ve testosteron uygulandı.Araştırmacılar, bu uygulamaların ardından kaygı ile ilişkilendirilen davranışların azaldığını gözlemledi.Araştırmanın başyazarı ve Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesörü Osvaldo Juan Ponzo, erken yaşam dönemlerinde DEHP ile temasın ilerleyen yaşlarda davranış değişikliklerine yol açabileceğini belirtti.Bilim insanları, araştırmanın sıçanlar üzerinde yürütüldüğünü ve sonuçların doğrudan insanlara uyarlanamayacağını vurgularken, erken dönemlerde maruz kalınan hormon bozucu kimyasalların uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/surekli-olumsuz-haber-gormek-beyninizi-dusundugunuzden-daha-fazla-yoruyor-olabilir-1106537244.html
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plastik, kaygı, anksiyete, davranış, testosteron
plastik, kaygı, anksiyete, davranış, testosteron
Yeni araştırma: Yaygın plastik madde ömür boyu kaygıyla ilişkilendirildi
Yaygın olarak kullanılan bir plastik kimyasalının, yaşamın erken dönemlerinde maruz kalındığında ilerleyen yaşlarda kaygı davranışlarını artırabileceği öne sürüldü. Araştırma, söz konusu etkinin yetişkinlik döneminde maruziyet olmasa bile devam edebildiğini gösterdi.
ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen ENDO 2026 toplantısında sunulan araştırma, plastik ürünlerde yaygın olarak kullanılan DEHP adlı kimyasalı mercek altına aldı.
Araştırma, Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan bilim insanları tarafından yürütüldü.
DEHP; oyuncaklar, tıbbi cihazlar, duş perdeleri ve yağmurluklar gibi çok sayıda üründe plastiği daha esnek hale getirmek amacıyla kullanılıyor.
Bilim insanları, hamilelik ve doğum sonrası erken dönemde bu maddeye maruz kalan erkek farelerin yetişkinlikte daha yüksek düzeyde kaygı davranışları sergilediğini bildirdi.
Etki yetişkinlikte de devam etti
Araştırmada hamile farelere gebeliğin başlangıcından yavrular sütten kesilene kadar düzenli olarak DEHP verildi. Yetişkinliğe ulaşan erkek yavrular daha sonra çeşitli davranış testlerine tabi tutuldu.
Sonuçlara göre DEHP'ye maruz kalan hayvanlar açık alanlardan daha fazla kaçındı, kapalı alanlarda daha uzun süre kaldı ve daha fazla hareketsiz kalma davranışı gösterdi. Araştırmacılar, bu bulguların kaygı düzeylerinde artışa işaret ettiğini belirtti.
Bazı tedaviler etkileri tersine çevirdi
Çalışmada ayrıca bazı hayvanlara GABA agonistleri ve testosteron uygulandı.
Araştırmacılar, bu uygulamaların ardından kaygı ile ilişkilendirilen davranışların azaldığını gözlemledi.
Araştırmanın başyazarı ve Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesörü Osvaldo Juan Ponzo, erken yaşam dönemlerinde DEHP ile temasın ilerleyen yaşlarda davranış değişikliklerine yol açabileceğini belirtti.
Bilim insanları, araştırmanın sıçanlar üzerinde yürütüldüğünü ve sonuçların doğrudan insanlara uyarlanamayacağını vurgularken, erken dönemlerde maruz kalınan hormon bozucu kimyasalların uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini ifade etti.