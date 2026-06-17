‘13 yılda 900’e yakın çocuk işçi MESEM’lerde hayatını kaybetti’

“İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayinin ara eleman ihtiyacının had safhada olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuda sanayiye nitelikli eleman yetiştirmesi için eğitim programlarını gözden geçirmelerini istedi. Dolayısıyla istihdamda gerilemeyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Çünkü Türkiye sanayisinde nitelikli eleman bakımından ciddi bir sıkıntı söz konusu. Fakat burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor: Sanayiye ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları içerisinde MESEM adı altında bir yapılanmaya gidildi. 1986’dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri diye kurumlar oluşturuldu. Buralara giden çocuklar haftada 1 gün okula gidiyorlar, haftanın diğer günleri ise sanayi kurumlarında stajyer işçi olarak istihdam ediliyorlar. Ara eleman olarak yetişmeleri, meslek edinmeleri için böyle bir eğitim programına tabi tutuluyorlar. Fakat bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var.

MESEM kurslarına giden stajyer öğrencilerde iş cinayetlerine kurban gidenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konseyi’nin açıklamış olduğu 2013-2026 raporuna göre 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. En çok çocuk işçinin hayatını kaybettiği il Şanlıurfa. Çünkü burada çocuklar inşaatlarda neredeyse kendi beden ağırlıklarına eş düzeyde çimentoları, tuğlaları, briketleri katlarca taşımak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik ve ücret açısından da ciddi sıkıntılar söz konusu. Oysa Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerini onaylamış bir ülke. 138 sayılı sözleşme Asgari Yaş Sözleşmesi; çalışma hayatında en düşük hangi yaşta kişilerin istihdam edilebileceğini ön görüyor. 182 sayılı sözleşme ise Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye de imza atmış durumda. Ancak Türkiye’de çocuk işçiliği özellikle MESEM’ler aracılığıyla ve devlet eliyle giderek yaygınlaşıyor.”