https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sivasta-kene-bir-can-daha-aldi-1106505258.html

Sivas'ta kene bir can daha aldı

Sivas'ta kene bir can daha aldı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılında da sadece Sivas'ta 11 kişi KKKA sebebiyle... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T10:19+0300

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kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

sivas

ölüm

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sivas'ta keneden can kayıplarıSivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/kene-yine-can-aldi-sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-hayatini-kaybetti-1105641514.html

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türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas, ölüm