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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sivasta-kene-bir-can-daha-aldi-1106505258.html
Sivas'ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılında da sadece Sivas'ta 11 kişi KKKA sebebiyle... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
sivas
ölüm
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sivas'ta keneden can kayıplarıSivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/kene-yine-can-aldi-sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-hayatini-kaybetti-1105641514.html
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türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas, ölüm
türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas, ölüm

Sivas'ta kene bir can daha aldı

10:19 15.06.2026 (güncellendi: 10:25 15.06.2026)
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© DHA
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılında da sadece Sivas'ta 11 kişi KKKA sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta keneden can kayıpları

Sivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
TÜRKİYE
Kene yine can aldı: Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
11 Mayıs, 12:25
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