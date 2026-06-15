https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sivasta-kene-bir-can-daha-aldi-1106505258.html
Sivas'ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılında da sadece Sivas'ta 11 kişi KKKA sebebiyle... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T10:19+0300
2026-06-15T10:19+0300
2026-06-15T10:25+0300
türki̇ye
türkiye
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
sivas
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_e45521ecd092b9459545ca6a69fd7628.jpg
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sivas'ta keneden can kayıplarıSivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/kene-yine-can-aldi-sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-hayatini-kaybetti-1105641514.html
türki̇ye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_154:0:1447:970_1920x0_80_0_0_af2598b65ef77c090b067ad8bb43dfc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas, ölüm
türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas, ölüm
Sivas'ta kene bir can daha aldı
10:19 15.06.2026 (güncellendi: 10:25 15.06.2026)
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılında da sadece Sivas'ta 11 kişi KKKA sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta keneden can kayıpları
Sivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.