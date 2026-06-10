https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yillik-5-milyon-uretim-kapasitesi-bulunan-turk-otomotiv-devi-iflas-etti-1106397876.html

Yıllık 5 milyon üretim kapasitesi bulunan Türk otomotiv devi iflas etti

Yıllık 5 milyon üretim kapasitesi bulunan Türk otomotiv devi iflas etti

Sputnik Türkiye

Direksiyon ve süspansiyon yedek parça üretimi yapan 37 yıllık Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Şirketi iflas etti. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:55+0300

2026-06-10T12:55+0300

2026-06-10T12:55+0300

ekonomi̇

iflas

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otomotiv sektörü

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Türkiye'de 37 yıldır faaliyet gösteren, direksiyon ve süspansiyon yedek parça üreten Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. 200'den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunan şirketin bir çok ülkeye de parça ihracatı yapıyordu. 1989'dan beri üretim yapıyorduİstanbul Ataşehir merkezli otomotiv yan sanayi devi Pars Rot ve Rotil için İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını verdi. Mahkeme şirketin iflasına hükmetti. 1989 yılından bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yedek parça üreten şirket, yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahipti. Şirketin iflası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personeli de etkileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/unlu-insaat-firmasi-iflas-etti-luks-konut-insaatlariyla-taniniyordu-1106156582.html

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Sputnik Türkiye

iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, otomotiv, otomotiv sektörü, otomotiv pazarı