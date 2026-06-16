https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/adanada-trafik-kazasi-4-yasindaki-cocuga-kamyonet-ve-minibus-carpti-1106556899.html

Adana'da trafik kazası: 4 yaşındaki çocuğa kamyonet ve minibüs çarptı

Adana'da trafik kazası: 4 yaşındaki çocuğa kamyonet ve minibüs çarptı

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T20:57+0300

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Güney Kuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Halil Süveyli'ye, seyir halindeki bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden aynı yönde ilerleyen bir minibüs geçti. Kazayı görenlerin uyarısı üzerine kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, minibüs sürücüsü ağır yaralanan çocuğu hastaneye götürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı.Hastanede tedavi altına alınan Halil Süveyli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, her iki sürücünün de gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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seyhan, türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı